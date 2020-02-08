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Politika

"Su numuneleri olumsuz çıkarsa belediyelere bildirmeyin" talimatına İyi Parti'den soru önergesi

08 Şubat 2020 17:24

İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nün yayımladığı genelgeye yönelik soru önergesi verdi. Genelgeye göre daha önceden su sonuçlarının sıkıntılı olması durumunda, Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı olan ASKİ’ye haber verilirken, artık haber verilmemesi istendi.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Bahattin İlter imzalı genelgede, "İlçelerden alınan kontrol izlemesi ve denetleme izlemesi su numune sonuçlarının uygun olmaması durumunda Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) Genel Müdürlüğüne bildirilmektedir. 09.09.2019 tarihinden itibaren alınan su numunelerinin uygun olmaması durumunda ASKİ Genel Müdürlüğüne bildirim yapılmayacak, ivedilikle Müdürlüğümüze bildirilecektir” ifadeleri yer aldı.

Beyaz da genelgeyi eleştirerek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı. Beyaz, talimatın Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın seçilmesinin ardından verildiğine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Bazı Sağlık İl Müdürlüklerinin altı birimlerine 'Uygunsuz Su Numune' sonuçlarının bildirimi konulu genelgeler gönderildiği, tarafımızca tespit edilmiştir.

İnsani tüketim amaçlı sular hakkında yönetmelik hükümlerinin hatırlatıldığı bu genelgelerde içme sularının, rutin olarak kontrol edildiği herhangi bir olumsuzluk olması durumunda ASKİ, İSKİ gibi kurumların uyarıldığı belirtilmiştir.

Bunun akabinde alt birimlerden bugüne kadar yapılan uygulamanın aksine bundan böyle içme sularında bir olumsuzluk tespit edilmesi halinde Belediye kurumlarına bildirim yapılmaması istenmektedir.”

Ümit Beyaz, önergesinde şu soruların yanıtını istedi:

  • Bu talimatın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni Mansur Yavaş'ın kazanmasının hemen akabinde verilmesi tesadüf müdür?
  • Milletin sağlığını ilgilendiren bu denli hayati bir konuda verilen bu talimatın Millet İttifakı adaylarının kazandığı belediyeleri başarısız gösterecek, bir fırsat yakalama amacı mı gütmektedir?
  • Milletin sağlığından sorumlu kurumun siyasi saiklerle Milletin sağlığıyla oynayacak duruma gelmesinin, basında sık sık yer alan Kurumunuzdaki cemaat yapılanması iddialarıyla ilgisi var mıdır?
  • Söz konusu talimat Bakanlığınız bilgi ve talimatlarıyla mı gönderilmiş, Ankara İl Sağlık Müdürlüğünün yazısı ile gönderdiği talimat AK Parti'nin seçimleri kaybettiği diğer illerde de ilgili kurumlara gönderilmiş midir?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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