"Su numuneleri olumsuz çıkarsa belediyelere bildirmeyin" talimatına İyi Parti'den soru önergesi

Beyaz da genelgeyi eleştirerek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı. Beyaz, talimatın Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın seçilmesinin ardından verildiğine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Bazı Sağlık İl Müdürlüklerinin altı birimlerine 'Uygunsuz Su Numune' sonuçlarının bildirimi konulu genelgeler gönderildiği, tarafımızca tespit edilmiştir.

İnsani tüketim amaçlı sular hakkında yönetmelik hükümlerinin hatırlatıldığı bu genelgelerde içme sularının, rutin olarak kontrol edildiği herhangi bir olumsuzluk olması durumunda ASKİ, İSKİ gibi kurumların uyarıldığı belirtilmiştir.

Bunun akabinde alt birimlerden bugüne kadar yapılan uygulamanın aksine bundan böyle içme sularında bir olumsuzluk tespit edilmesi halinde Belediye kurumlarına bildirim yapılmaması istenmektedir.”

Ümit Beyaz, önergesinde şu soruların yanıtını istedi: