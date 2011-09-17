T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Su maymunu araştırmalara ışık tutacak EDİRNE (A.A)

17 Eylül 2011 13:22

-Su maymunu araştırmalara ışık tutacak EDİRNE (A.A) - 17.09.2011 - Türkiye'de ilk kez canlı olarak Edirne'de yakalanan su maymunu, incelenmek üzere Kırıkkale Üniversitesine gönderildi. Bulgaristan'daki yetiştirme çiftliklerinden kaçıp Meriç ve Tunca nehirlerini takip ederek Edirne'ye ulaştığı sanılan Güney Afrika kökenli kemirgenlerin en büyüğü olarak adlandırılan su maymunu, Edirne Çevre ve Orman Müdürlüğü bahçesinde önceki gün yakalanmıştı.  1 metrelik boyu ve 5 kilogramlık ağırlığıyla dev bir fareyi andıran su maymunu, bu hayvanlar üzerine araştırma yapan Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nahit Pamukoğlu tarafından Kırıkkale Üniversitesine götürüldü.  Pamukoğlu, bilim çevresinde ''myocastor coypu'' olarak bilinen su maymunlarını 2 yıldır araştırdıklarını söyledi. Pamukoğlu, su maymununun morfolojik özellikleri, kafatası çapı, iskelet yapısının inceleneceğini belirterek, ''Hem morfolojik, hem de moleküler bulgular karşılaştırılarak doğu, batı popülasyonu arasındaki farklılıklar araştırılacak. Bu konuda hem Kırıkkale hem de Trakya üniversitelerinde araştırmalar yapılıyor. Gelecek yıl Türkiye'nin doğusu ve batısında bulunan su maymunlarının morfolojik farklılıkları raporu Orman ve Su İşleri Bakanlığına sunulacak'' dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24