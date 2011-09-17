-Su maymunu araştırmalara ışık tutacak EDİRNE (A.A) - 17.09.2011 - Türkiye'de ilk kez canlı olarak Edirne'de yakalanan su maymunu, incelenmek üzere Kırıkkale Üniversitesine gönderildi. Bulgaristan'daki yetiştirme çiftliklerinden kaçıp Meriç ve Tunca nehirlerini takip ederek Edirne'ye ulaştığı sanılan Güney Afrika kökenli kemirgenlerin en büyüğü olarak adlandırılan su maymunu, Edirne Çevre ve Orman Müdürlüğü bahçesinde önceki gün yakalanmıştı. 1 metrelik boyu ve 5 kilogramlık ağırlığıyla dev bir fareyi andıran su maymunu, bu hayvanlar üzerine araştırma yapan Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nahit Pamukoğlu tarafından Kırıkkale Üniversitesine götürüldü. Pamukoğlu, bilim çevresinde ''myocastor coypu'' olarak bilinen su maymunlarını 2 yıldır araştırdıklarını söyledi. Pamukoğlu, su maymununun morfolojik özellikleri, kafatası çapı, iskelet yapısının inceleneceğini belirterek, ''Hem morfolojik, hem de moleküler bulgular karşılaştırılarak doğu, batı popülasyonu arasındaki farklılıklar araştırılacak. Bu konuda hem Kırıkkale hem de Trakya üniversitelerinde araştırmalar yapılıyor. Gelecek yıl Türkiye'nin doğusu ve batısında bulunan su maymunlarının morfolojik farklılıkları raporu Orman ve Su İşleri Bakanlığına sunulacak'' dedi.