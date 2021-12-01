T24 LogoT24 Logo
Gündem

Su kuyusunda ölü bulunan Songül Sarı soruşturmasında baba ve kardeşler serbest bırakıldı

Songül Sarı'nın babası ve kardeşlerinin isimlerini kuyu girişindeki duvara yazdığı tespit edilmişti

01 Aralık 2021 13:29

Bartın'da, su kuyusuna atlayan Songül Sarı'nın (31) ölümünden sorumluğu tuttuğu babası E.S. ile kardeşleri İ.S. ve Ü.S., adliyeye sevk edildi. Kardeşler, savcılıktaki ifadelerinin ardından babaları ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Gecen Mahallesi'nde yaşayan Songül Sarı'dan, pazar günü öğle saatlerinde evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Ailesi, polise ihbarda bulunurken, çevrede de arama yaptı. Aile, evlerine yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta olan Daşboğazı mevkisindeki bahçede, 6 metre derinliğinde su kuyusunda Songül Sarı'nın cansız bedenini buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kuyunun girişine kalemle yazı yazıldığını tespit etti.

Songül Sarı'nın, duvara kalemle babası E.S., kardeşleri İ.S. ile Ü.S.’nin isimlerini yazdığı ve ölümünden sorumlu tuttuğu belirtildi. Bunun üzerine baba ve çocukları, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından baba ve 2 çocuğu, adliyeye sevk edildi. Kardeşler İ.S. ve Ü.S., savcılıkta ifadelerinin ardından serbest kalırken, baba E.S. ise çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

songül sarısu kuyusuhabersotuşturma
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24