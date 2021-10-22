'Su kuyusu kazma' bahanesiyle mezarını kazdırdıktan sonra öldürdü

Ankara'da, 10 sene önce 2 yıl arayla kaybolan Oğulcan Bertan (21) ve Özgür Çağkan Barış Karaoğlu (18) kardeşleri öldürüp, hobi bahçesine gömdükleri iddiasıyla tutuklanan anne Fahriye Güler (51) ile eski eşi İbrahim Terzioğlu'nun (57) ifadeleri ortaya çıktı. İbrahim Terzioğlu, 2 kardeşi anneleri ile olan ilişkisine karşı çıkmaları nedeniyle Fahriye Güler'in (51) baskısı sonucu öldürdüğünü iddia ederek, Oğulcan'a hobi bahçesinde su kuyusu kazma bahanesiyle mezarını kazdırdığını daha sonra tüfekle öldürüp, buraya gömdüğünü söyledi. Fahriye Güler de ağabeyinin ortadan kaybolmasından kendilerini sorumlu tutan küçük oğlu Özgür Çağkan Barış'ı da öldürdüklerini anlattı.

2011 yılında Fahriye Güler'in büyük oğlu Oğulcan Bertan, 2 sene sonra da küçük oğlu Özgür Çağkan Barış Karaoğlu, ortadan kayboldu. Aile, çocukları için kayıp başvurusunda bulundu. O dönem yapılan aramalarda 2 kardeşin izine rastlanılmadı. 1 yıl önce yeniden çalışma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Fahriye Güler'in 2015 yılında evlenip, 2018'de boşandığı İbrahim Terzioğlu'nu teknik ve fiziki takibe aldı. İkilinin telefon görüşmelerinde, sürekli Ayaş ilçesindeki hobi bahçesinden bahsetmesi üzerine çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı.

Kardeşleri bahçeye gömdüklerini itiraf ettiler

Elde edilen deliller ışığında anne Fahriye Güler, eski eşi İbrahim Terzioğlu ile onun oğlu Arman Terzioğlu gözaltına alındı. 3 şüpheli, emniyetteki sorgularında, kayıp 2 kardeşi öldürerek daha önce kendilerine ait olan, Ankara'nın Ayaş ilçesine bağlı Ortabereket Mahallesi'ndeki hobi bahçesine gömdüklerini itiraf etti. Keşif yapılması için hobi bahçesine götürülen İbrahim Terzioğlu'nun gösterdiği 2 noktada iş makineleriyle yapılan kazı çalışmasında; kayıp kardeşlerin olduğu değerlendirilen, insana kemikleri bulundu. Kemik parçaları, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürülürken Fahriye Güler, İbrahim Terzioğlu ile Arman Terzioğlu, 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan tutuklandı.

"Onu gömmeyi planladığım mezarı kazdık"

Şüpheliler Fahriye Güler ve İbrahim Terzioğlu'nun savcılık ifadeleri ortaya çıktı. İbrahim Terzioğlu, Oğulcan Bertan ve Özgür Çağkan Barış'ı, anneleri ile olan ilişkisine karşı çıkmaları üzerine Fahriye Güler'in baskısı sonucu öldürdüğünü iddia etti. Terzioğlu, önce Oğulcan'ı öldürdüğünü anlatarak, "Oğulcan'ı hobi bahçesine ateş etmeyi öğretmek için götürdüm. Orada su kuyusu açma bahanesiyle onu gömmeyi planladığım mezarı kazdık daha sonra tüfekle atış yaptık. Atış sırasında Oğulcan 'Sıra sende baba' dedi. Onu duyunca vuramadım. Bunu akşam Fahriye’ye söyleyince bana bozuk attı. Ertesi gün ateş etmeyi öğretmek için yine bahçeye gittik. Göğsüne bir el, düşünce de kafasına bir el ateş ettim sonra beraber kazdığımız su kuyusuna gömdüm." dedi. (DHA)