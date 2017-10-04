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Su kuyu açarken toprak altında kalarak öldü

Hilmi DUYAR/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'in Balya İlçesi'nde, su kuyusu açarken çöken toprak altında kalan kepçe operatörü 47 yaşındaki Halil Afacan öldü

04 Ekim 2017 14:04

Hilmi DUYAR/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR\'in Balya İlçesi\'nde, su kuyusu açarken çöken toprak altında kalan kepçe operatörü 47 yaşındaki Halil Afacan öldü. Afacan\'ın cesedini, toprak altından itfaiye ekipleri çıkardı.
Çamavşar Mahallesi\'nde yaşayan Mehmet Karaman, Hasantepesi Mevkii\'ndeki tarlasında su kuyusu açtırmak istedi. Kepçe operatörü Halil Afacan ve bir arkadaşı, kuyu kazma çalışmalarını dün sabah başlattı. 4 metre derinliğe inildiğinde, su sızıntısı görüldü. Halil Afacan, suyun nereden sızdığını belirlemek için kuyuya ineceğini söyledi. Arkadaşlarının itirazına rağmen beline ip bağlayıp, kuyuya indi. Bu sırada aniden göçük oldu. Afacan, saat 15.30\'da tonlarca ağırlığında toprak altında kaldı. Kazanın şaşkınlığını üzerinden atan arkadaşları durumu, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Alana gelen ekipler, kazı çalışmalarına başladı. Saat 20.00\'de Halil Afacan\'ın cesedi toprak altından çıkarıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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