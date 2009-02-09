Su kuşlarını saymaya gidiyoruz

Doğa Derneği tarafından, türlerin popülasyonunu belirlemek amacıyla bu yıl başlatılan kış ortası sayımlarında, 35 ilde 50'den fazla doğal alandaki su kuşlarının sayımının yapılacağı bildirildi.



Doğa Derneği Proje Sorumlusu Ferdi Akarsu, Önemli Doğa Alanları'nın izlenmesi ve nesli tehlike altındaki kuş türlerinin ve yaşam alanlarının korunması amacıyla Türkiye'deki kuş gözlem topluluklarıyla birlikte çalışmalara devam ettiklerini söyledi.



Bu kapsamda, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde kuş gözlemcilerinin katılımıyla başlayan "kış ortası su kuşu sayımları"nın devam ettiğini belirten Akarsu, çalışmaların 16 Şubat tarihinde tamamlanmasının planlandığını ifade etti.



Akarsu, uluslararası su kuşu sayımlarının bir parçası olan bu çalışmanın, Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ornitoloji Araştırma Merkezi, trakus.org internet sitesi, Kuş Araştırmaları Derneği, Kuzey Doğa Derneği, İzmir Kuş Cenneti Koruma ve Geliştirme Birliği, Selçuk Üniversitesi Beyşehir Meslek Yüksekokulu ve üniversite toplulukları tarafından desteklendiğini kaydetti.



İlk kez katılacaklara eğitim



Sayımların, Edirne'den Van'a, Mersin'den Sinop'a 35 ilde 50'den fazla sulak alanda yapıldığını ifade eden Akarsu, şöyle konuştu:



"Bu sayımda, 10 profesyonel kuş gözlemcisinin yanı sıra, çeşitli meslek gruplarına mensup amatör doğa sevdalıları da bulunuyor. Geçtiğimiz yıllardaki sayımlara katılan amatör gözlemcilerin yanı sıra, ilk kez kuş gözlemine katılan ve katılacak olanlara sayım teknikleri öğretiliyor. Böylece doğa sevdalıları binlerce su kuşunun nasıl sayılabildiği konusundaki meraklarını da gidermiş oluyor. Doğaseverlere, sayımda gruplama tekniği denen grup grup sayabilme, 2 kuş sürüsünü bir birine karıştırmama, ters ve düz ışıkta sayım, kuşların gölün veya lagünün hangi noktasında neden daha çok yoğunlaştıkları gibi detaylar öğretiliyor. Bu arkadaşlarımız hem kuşları sayıyor hem de önemli doğa alanlarını gezme imkanı buluyor."



Akarsu, Batı Palearktik ve Güney Batı Asya'da 20 bin alanın kış ortasında sayıldığını, bu sayımların da çoğunluğu gönüllülerden oluşan yaklaşık 11 bin kişinin gerçekleştirdiğini söyledi.



Ortalama 175 tür ve 20 milyon su kuşunun her yıl düzenli olarak sayıldığını anlatan Akarsu, aynı alanlarda yapılan standart sayımların ise uzun dönemde popülasyon trendlerinin analiz edilmesinde yararı olduğunu kaydetti.



Akarsu, 1990 ve 2002 yılları arasında tamamına yakını Türk kuş gözlemcileri tarafından yapılan sayımların, 2004 yılından itibaren Doğa Derneği'nin ulusal koordinatörlüğünde devam ettiğini belirterek, her sayımın bir önceki sayıma göre farklı sonuçlar verdiğini bildirdi.



Akarsu, Gediz Deltası'nda 2006 yılında 67 bin su kuşu sayılırken, 2007 yılındaki sayımda bu sayının yüzde 30 oranında azaldığını gördüklerini belirterek, "Kuş popülasyonundaki azalma, küresel iklim değişikliği, kuraklık, çevre kirliliği gibi nedenlerden kaynaklanıyor. Önemli sulak alanlar bir bir yok olurken, su kuşları da bundan olumsuz şekilde etkileniyor. Bu sorunu ortadan kaldırmak için su kaynaklarımızı bilinçli kullanmalı, doğal alanlarımızı korumalıyız" diye konuştu.

