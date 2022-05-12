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Su kovasına düşen 1.5 yaşındaki bebek öldü

12 Mayıs 2022 13:32

Konya'da evlerinde annesi temizlik yaparken, odada oyun oynayan 1.5 yaşındaki bebek, su kovasına düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Karatay ilçesinde meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan evlerinde odada oynayan 1.5 yaşındaki Abdulkerim El Hac, annesi temizlik yaptığı sırada odada bulunan su dolu kovanın içine düştü.

Durumu fark eden anne R.E.H. tarafından kovadan çıkarılan bebek, olay yerine çağrılan ambulansla hemen yakında bulunan Karatay Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi kaldırıldı.

Tedavi altına alınan 1,5 yaşındaki bebek, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bebeğin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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