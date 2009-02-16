Şu köşe yaz köşesi, şu köşe kış köşesi

Muğla'da kış ve ilkbahar mevsimi bir arada yaşanıyor. Yüksek kesimlerde kar yağışı sürerken, Bodrum, Marmaris ve Fethiye'de kırlar papatyalarla kaplandı.



Muğla'nın Yılanlı mevkisine kar yağması vatandaşları sevindirdi. Muğla'ya yaklaşık 15 kilometre mesafede bulunan ormanlık bölgede kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Günlerdir, kar yağışını bekleyen ve bölgeye bu yıl ilk defa kar yağdığını söyleyen vatandaşlar mangal yaptı. Çocuklar ise kardan adam yaptılar ve kartopu oynadılar.



Vatandaşlar, "Şubat ayında Muğla'da insanlar 2 mevsimi birden yaşıyorlar. Bodrum, Marmaris ve Fethiye'de ağaçlar çiçek açtı. Burada kar keyfi yapıp, yarım saat süren bir yolculuktan sonra Akyaka'da bu mevsimde denize girebilirsiniz" dediler.



Bu arada, karla kaplı bölgeye otomobilleriyle gelen sürücüler ise lastiklerinde zincir olmadığı için zor anlar yaşadılar. Bir trafik ekibinin, kayarak yolu kapatan otomobillerin sürücülerine yardımcı olduğu gözlendi.



Bahar sevinci



Türkiye'nin büyük bir bölümünde kar ve yağışlı hava etkili olurken Bodrum, Marmaris ve Fethiye'de badem ağaçları çiçek açtı, kırlar çiçeklerle kaplandı. Hava sıcaklığının 14 derece olarak ölçüldüğü Datça'da tatil yapan vatandaşlar zaman zaman yağan yağmura aldırış etmeden çiçeklerle kaplı kırlarda dolaşıyor, fotoğraf makineleri ve kameralarıyla görüntü çekiyor.



Gün boyunca doğa ile baş başa kalan tatilciler bir kaç günlüğüne de olsa büyük kentlerin yoğun iş ortamından uzaklaşma fırsatı yakalıyor ve erken gelen baharın sevincini yaşıyorlar.



Muğla Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü yetkilileri, haftanın ilk 3 gününde Bodrum, Marmaris, Datça ve Fethiye'de hava sıcaklığının 12 derecenin altına düşmeyeceğini bildirdi.

