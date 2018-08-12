Su Kayağı tutkunları Osmangazi'de buluştu

BURSA,(DHA)

Osmangazi Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Wakeboard Türkiye Şampiyonası nefes kesen görüntülerle başladı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu 2018 yılı faaliyet programında yer alan Kablolu Wakeboard Türkiye Şampiyonası, Osmangazi Belediyesi\'nin Kablolu Su Kayağı Tesisi Sukaypark\'ta düzenlendi. Bursa\'nın yanı sıra İstanbul, Samsun, Kayseri gibi illerden gelen sporcuların kıyasıya mücadele ettiği şampiyona, vatandaşların büyük beğenisini topladı. Osmangazi Belediyespor\'dan 22 sporcunun da boy gösterdiği yarışlar, 18 Yaş Altı Bayan, 18 Yaş Altı Erkek ve yaş sınırı olmadan yarışabilme özelliği taşıyan Open Bayan ile Open Erkek kategorilerinde gerçekleştirilecek. Eleme turları sonunda finale kalan sporcular, 12 Ağustos Pazar günü altın madalya için yarışacak.

Renkli görüntülere sahne olan yarışları izleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, \"Osmangazi Belediyesi olarak böyle bir şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. 12 takımın mücadele ettiği şampiyonaya toplam 90 sporcu katılım sağlıyor. Alternatif spor tutkunları, 2 gün boyunca Sukaypark\'taki bu heyecana ortak oluyor. Türkiye\'nin farklı bölgelerinden gelen sporculara başarılar diliyorum\" dedi.

Şampiyonanın final yarışları ve ödül töreni 12 Ağustos Pazar günü Sukaypark Tesisleri\'nde gerçekleşecek.

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