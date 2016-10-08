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Yaşam

Su isteme bahanesiyle evlere giderek kadınları taciz ettiği öne sürülen zanlı serbest

'Manisa sapığı' olarak adlandırılan zanlı güvenlik kameraları sayesinde belirlendi

08 Ekim 2016 21:00

Manisa’da önceden belirlediği evlere giderek, su isteme bahanesiyle kendisine kapı açan kadınlara tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli savcılık sorgusu sonrası serbest bırakıldı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri,  son günlerde Manisa’da kadınların korkulu rüyası haline gelen tacizciyi yakalayarak gözaltına aldı.

Geçtiğimiz Ağustos ayında Yunusemre ilçesinde balkonda çamaşır asan bir kadına cinsel organını gösteren bir şahıs olduğu ihbarını alan Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, şahsı yakalamak üzere çalışma başlattı. İlerleyen tarihlerde aynı tarzda ihbarlar alan polis ekipleri, saldırganın aynı kişi olduğunu tespit etti.

Saldırgan, en son 6 Ekim 2016 tarihinde Tevfikiye Mahallesi’nde bulunan bir apartman dairesine giderek su isteme bahanesiyle açtırdığı kapıdaki kadına sözlü tacizde bulundu. Kadının bağırması üzerine apartmana gelen mahalleli, şahsı darp etti. Başından yaralanan şahıs, kaçarak izini kaybettirdi. İhbar üzerine apartmana gelen Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Yapılan araştırmada şahsın A.İ.Ş. (24) olduğunu tespit eden ekipler, yaralı olarak kaçan A.İ.Ş.’nin gidebileceği hastaneleri tek tek araştırdı. Özel bir tıp merkezinde olduğu öğrenilen A.İ.Ş, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Tedavisinin ardından kafası bandajlı olarak sağlık kontrolüne çıkarılan A.İ.Ş., muayenesinin ardından adliyeye sevk edildi. 

 

Serbest bırakıldı

 

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. 

 

Güvenlik kamerasına yakalandı

 

Adliyeye sevk edilen A.İ.Ş.’nin 30 Eylül tarihinde Tevfkiye Mahallesi’ndeki apartman dairesine girme anı apartmanın güvenlik kamerasına yakalandı. Önce kapıyı zorlayan A.İ.Ş., daha sonra zillere basarak kapının açılmasını sağlıyor. A.İ.Ş. bir süre sonra kapıdan kaçarak uzaklaşıyor.

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