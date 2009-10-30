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Yaşam

Su içerek ölen kadın için 16 milyon dolar tazminat

Bir radyonun düzenlediği yarışma için çok fazla su içerek ölen kadının ailesi rekor tazminat almaya hak kazandı.

30 Ekim 2009 02:00

Amerika'da bir radyo istasyonunun Nintendo Wii dağıtmak için açtığı su içme yarışmasında ölen kadının ailesi 16 milyon dolar tazminat kazandı.

California'daki mahkeme, Sacramento radyo istasyonu KDND-FM'in ve sahibinin Ocak 2007'de üç çocuk annesi 28 yaşındaki Jennifer Strange'in ölümünden sorumlu olduğuna ve ailenin 16 milyon dolar tazminat almasına hükmetti.

Strange, tuvalete gitmeksizin en çok su içme yarışmasına Nintendo Wii oyun konsolu kazanmak için katılmıştı. Yarışmayı kaybeden genç kadın birkaç dakika sonra vücutta fazla su birikmesi nedeniyle yaşamını yitirdi.

Hiperhidrasyon, hızlı su alımı sonucu vücuttaki elektrolitlerin normal dengelerinin değişmesiyle meydana gelebiliyor ve ölümle sonuçlanabiliyor. Bu aynı zamanda beynin şişmesine ve nefes alma gibi hayati fonksiyonları yerine getirememesine de yol açıyor.

"Hold Your Wee for a Wii / Bir Wii için Çişinizi Tutun" adlı yarışmada, katılımcıların her 15 dakikada bir 225 mililitrelik şişelerdeki suyu içip hiç tuvalete gitmemeleri istenmişti. Sekiz tur sonunda yarışmacılar yarım litrelik şişeleri içmişti. Strange'in çocukları için video oyunu kazanmak uğruna 7.5 litre su içtiği belirtiliyor.

Mahkeme sırasında radyonun sahibi şirket olan Entercom, Strange'in yarışmanın tehlikeli olabileceğini bilmesi gerektiğini iddia etti. Organizatörler herhangi bir adli cezaya çarptırılmadı, yalnızca tazminata hükmedildi. Ancak radyonun 10 çalışanı işten çıkarıldı.

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