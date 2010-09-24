-SU HORTUMU UYARISI ANKARA (A.A) - Marmara Denizi'nin İstanbul-Büyükçekmece, Adalar ve Yalova-Çınarcık arasında kalan bölümünde su hortumu oluşma riski olduğu bildirildi. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan meteorolojik uyarıya göre, 18.35-20.00 saatleri arasında kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. İstanbul-Büyükçekmece, Adalar ve Yalova-Çınarcık arasında kalan bölümde su hortumu oluşma riski bulunduğu bildirilen uyarıda, vatandaşların ve ilgililerin de yıldırım düşmesi ihtimaline karşı da tedbirli olması istendi.