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Yaşam

SU HORTUMU UYARISI ANKARA (A.A)

24 Eylül 2010 22:21

-SU HORTUMU UYARISI ANKARA (A.A) - Marmara Denizi'nin İstanbul-Büyükçekmece, Adalar ve Yalova-Çınarcık arasında kalan bölümünde su hortumu oluşma riski olduğu bildirildi. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan meteorolojik uyarıya göre, 18.35-20.00 saatleri arasında kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. İstanbul-Büyükçekmece, Adalar ve Yalova-Çınarcık arasında kalan bölümde su hortumu oluşma riski bulunduğu bildirilen uyarıda, vatandaşların ve ilgililerin de yıldırım düşmesi ihtimaline karşı da tedbirli olması istendi.

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