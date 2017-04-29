Su havzaları hafriyat sahasına dönüşmüş durumda

İstanbul'da yapılan inşaatlardan çıkan yaklaşık 5 milyon ton hafriyat, Büyükçekmece ve Arnavutköy bölgesine dökülüyor. Büyükçekmece gölü su havzasındaki tarım alanları içinden geçen neredeyse her ara yol, kaçak hafriyat döküm alanına dönüşmüş durumda.

Son yıllarda iyice artan moloz sonucu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye (İSTAÇ) bağlı, sekizi Avrupa yakasında olmak üzere 14 resmi hafriyat sahasından 7’sinin kapasitesi yüzde 90’ın üzerinde doldu. Sefer sayısına göre kazanan kamyon şoförleri, hafriyatı belediye tarafından gösterilen döküm alanlarını uzakta bularak kaçak döküm yapıyor.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Ali Aksoyer'in haberine göre kaçak dökümlerle ilgili en ürkütücü tablo su havzalarında ortaya çıkıyor. Özellikle Büyükçekmece su havzası en çok moloz işgaline uğrayan nokta. Bu bölgede verimli tarım alanları arasında bulunan ara yolların neredeyse tamamı kaçak hafriyat döküm sahası haline gelmiş durumda. Kaçak hafriyat dökümü yapan kişilerin ekili tarlaların üzerine bile hafriyat dökmekten kaçınmadıkları görülüyor. İstanbul'a nefes aldıran yerlerden biri olmasının yanında yüzlerce kuş türüne de ev sahipliği yapan Büyükçekmece gölü su havzası kentin önemli su kaynakları arasında bulunuyor. Çevre sakinleri dökülen hafriyatların zaman zaman temizlendiği ancak kısa süre içinde yerlerine yenilerinin döküldüğünü söylüyor.

Bakan açıklama yapmıştı

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada gizli ekipler kurduklarını belirterek “Hiç kimsenin havzalara kaçak çöp döküm yapma hakkı yoktur. Dolayısıyla bunu ihlal edenler, kesinlikle cezalandırılacaktır“ demişti.