T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Samsung'un 'su geçirmez' telefonu su geçirdi

Samsung, telefonla ilgili “çok az şikayet aldığını” ve su geçirmenin garanti kapsamında olduğunu açıkladı

12 Temmuz 2016 01:10

Cep telefonu üreticisi Samsung’un su geçirmez olarak piyasaya çıkardığı Galaxy S7 Active modeli, bir ürün değerlendirme sitesinin su testini geçemedi.

Consumer Reports adlı kuruluş su geçirmez sertifikasına sahip telefonu, bir buçuk metre derinlik simülasyonu yapan bir kapta test etti.

Yarım saat sonra sudan çıkarılan telefonun ekranının çalışmadığı ve üzerinde yeşil çizgiler oluştuğu görüldü. Telefonun kamerasının lenslerinde de kabarcıklar oluştu.

Samsung: Araştırıyoruz

Test, denenen telefonun sorunlu olasılığına karşı aynı model başka bir cihazda da denendi ve sonuç aynı çıktı.

Telefonun sahip olduğu IP68 sertifikası, sürekli su içinde kalmaya dayanabilecek cihazlara veriliyor.

Kâr amacı gütmeyen Consumer Reports, altı yıl önce iPhone 4 telefonlarındaki anten sorununu ortaya çıkarmıştı. Apple hatayı kabul etmişti.

Samsung, telefonla ilgili “çok az şikayet aldığını” ve su geçirmenin garanti kapsamında olduğunu açıkladı.

Şirketin açıklamasında "Ufak bir ihtimal, hatalı bir cihaz, olması gerektiği kadar su geçirmez olabilir” denildi ve konunun araştırıldığı vurgulandı.

Haziranda piyasa çıkan telefonun Türkiye’de ne zaman satışa sunulacağı bilinmiyor.

ETİKETLER

Samsungsu geçirmezdoğru mu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24