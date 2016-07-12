Samsung'un 'su geçirmez' telefonu su geçirdi

Cep telefonu üreticisi Samsung’un su geçirmez olarak piyasaya çıkardığı Galaxy S7 Active modeli, bir ürün değerlendirme sitesinin su testini geçemedi.

Consumer Reports adlı kuruluş su geçirmez sertifikasına sahip telefonu, bir buçuk metre derinlik simülasyonu yapan bir kapta test etti.

Yarım saat sonra sudan çıkarılan telefonun ekranının çalışmadığı ve üzerinde yeşil çizgiler oluştuğu görüldü. Telefonun kamerasının lenslerinde de kabarcıklar oluştu.

Samsung: Araştırıyoruz

Test, denenen telefonun sorunlu olasılığına karşı aynı model başka bir cihazda da denendi ve sonuç aynı çıktı.

Telefonun sahip olduğu IP68 sertifikası, sürekli su içinde kalmaya dayanabilecek cihazlara veriliyor.

Kâr amacı gütmeyen Consumer Reports, altı yıl önce iPhone 4 telefonlarındaki anten sorununu ortaya çıkarmıştı. Apple hatayı kabul etmişti.

Samsung, telefonla ilgili “çok az şikayet aldığını” ve su geçirmenin garanti kapsamında olduğunu açıkladı.

Şirketin açıklamasında "Ufak bir ihtimal, hatalı bir cihaz, olması gerektiği kadar su geçirmez olabilir” denildi ve konunun araştırıldığı vurgulandı.

Haziranda piyasa çıkan telefonun Türkiye’de ne zaman satışa sunulacağı bilinmiyor.