Su geçirmez cep telefonu 3 kişiyi kurtardı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda deniz bisikleti kiralayan Murat Işık, Ferdi Bozkurt ve Murat Selçuk Aydın, Seyhan Baraj Gölü'nde gezintiye çıktı. Deniz bisikleti bir süre sonra su almaya başladı.

Büyük bölümü su alan ve yavaş yavaş batmaya başlayan deniz bisikletiyle gölün ortasında mahsur kalan gençlerden Aydın, su geçirmeyen cep telefonuyla 155'i arayarak yardım istedi.

Olay yerine sevk edilen su altı polisleri, gençleri bota alarak kıyıya getirdi.

Sağlık durumları iyi olan üç arkadaş, ifadelerine başvurulmak üzere Fatih Polis Merkezine götürüldü.

Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, telefonunun suya dayanıklı olduğunu ve bu sayede polise ulaşabildiğini söyledi.