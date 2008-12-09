Su forumuna protesto

Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP), 16-22 Mart 2009'da İstanbul'da yapılacak Beşinci Dünya Su Forumu'nu protesto etti. Dönem Sözcüsü Erhan İçöz, suyun ve enerjinin ticarileştirilmesi amacıyla baraj yapılmasına karşı olduklarını belirtti.



EGEÇEP üyeleri protesto amacıyla, Konak Meydanı'ndaki eski Sümerbank binası önünde toplandı. Grup adına basın açıklaması yapan EGEÇEP Dönem Sözcüsü Erhan İçöz, İstanbul'da gerçekleştirilecek Beşinci Dünya Su Forumu'nun, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelecek ''dünya su devleri''ni buluşturacağını söyledi.



Sekreterliğini DSİ 14. Bölge Müdürlüğünün yapacağı forumun ''Sürdürülebilir Kalkınma İçin Su Temini'' ve ''Suya Dayalı Kalkınma İçin Gerekli Mekanizmaların Temini'' başlıklı iki ana teması bulunduğunu belirten İçöz şöyle dedi. ''Bu, suyu sürdürülebilir kalkınmanın yani sömürünün bir aracı haline getirmek ve bunun mekanizmalarını oluşturmaktır. Su, tüm canlıların en doğal hakkıdır. Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu ile hareket ediyoruz. Bu kapsamda İzmir ve Ege Bölgesi'nde bugün itibariyle çalışmalara başladık. Dünya Su Forumu'na karşı, Ege Bölgesi'ndeki tüm yaşam savunucularını birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz.''



İçöz, suyun ve enerjinin ticarileştirilmesi amacıyla baraj yapılmasına da karşı olduklarını belirterek, ''suyun ticarileşmesi sonucunda toplumsal ölçekte artacak zehirlenme, bebek ölümleri, salgın hastalıklar ve sakat doğumlar benzeri sağlık risklerini önlemek amacıyla ticarileşme sürecini bizden önce yaşan ülkelerin örneklerini daha yakından izleyecek, gecikmeden kamuoyu ile paylaşacağız'' diye konuştu.







