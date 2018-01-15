T24 LogoT24 Logo
Gündem

Su dolu çukurda oynayan 2 kardeşin ölümüyle ilgili 2'si firma yetkilisi 4 gözaltı (3)

CENAZELER TESLİM ALINDI İzmir'in Karabağlar ilçesinde, boş arazide oynarken, 1,5 metre derinliğindeki içi su dolu çukura düşerek, çamura saplanıp, yaşamını yitiren Yusuf Tencirlioğlu (7) ile kardeşi Ali Tencirlioğlu’nun (5) cenazeleri, yakınları tarafında

15 Ocak 2018 19:48

CENAZELER TESLİM ALINDI
İzmir\'in Karabağlar ilçesinde, boş arazide oynarken, 1,5 metre derinliğindeki içi su dolu çukura düşerek, çamura saplanıp, yaşamını yitiren Yusuf Tencirlioğlu (7) ile kardeşi Ali Tencirlioğlu’nun (5) cenazeleri, yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu\'ndan alındı. Otopsilerinin tamamlanmasına rağmen ailenin birinci derece yakını olmadığı için alınamayan cenazeler, İzmir\'e gelen başka bir yakına teslim edildi. Tencirlioğlu kardeşlerin cenazelerinin, yarın Kahramanmaraş’ta toprağa verileceği belirtildi. 

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

CENAZELER TESLİM ALINDI İzmir KarabağlarYusuf TencirlioğluAli TencirlioğlununAdli Tıp KurumuOtopsilerininTencirlioğluKahramanmaraştaCANDANİZMİR DHA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24