T24 LogoT24 Logo
Gündem

Su dolu çukurda oynayan 2 kardeş ölümüyle ilgili 2'si firma yetkilisi 4 gözaltı

İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, toplu konut alanında 1

15 Ocak 2018 14:44

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Karabağlar ilçesinde, toplu konut alanında 1.5 derinliğindeki su dolu çukurda Yusuf Tencirlioğlu ile kardeşi Ali Tencirlioğlu\'nun ölümüyle ilgili soruşturma başlatan Savcılık, gözaltı kararı verdi. Olayda ihmali bulunan şirketini 2 yetkilisi, kepçe operatörü ile inşaat bekçisi gözaltına alındı.
Olay dün saat 16.00 sıralarında Karabağlar\'ın Uzundere mevkiinde, otoban kenarındaki boş arazide meydana geldi. Yusuf Tencirlioğlu ile kardeşi Ali Tenciroğlu, zaman zaman hayvan satış pazarının da kurulduğu bölgede oynarlarken, içi su dolu çukura düştü. Çukura düşen 2 kardeş, dipteki çamura saplanıp, su birikintisinin üzerine çıkamadı. 2 kardeşin çukura düştüğünü, aynı bölgede oynayan diğer çocuklar fark etti. Olayı çocuklardan öğrenen 2 kardeşin yakınları, hemen bölgeye koştu. Bu sırada teyzeleri, suya girip 2 kardeşi çukurdan çıkardı. Aile üyelerinin çağırdığı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hayatta oldukları tespit edilen 2 kardeş, kaldırıldıkları Dokuz Eylül Üniversitesi ve Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Soruşturma başlatan Savcılık, gözaltı kararı verdi. Olayda ihmali bulunan şirketin 2 yetkilisi, kepçe operatörü ile inşaat bekçisi gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHAKarabağlarYusuf TencirlioğluAli TencirlioğluSavcılıkOlaydaOlayKarabağlar UzundereAli TenciroğluOlayıBuAileDokuz EylülAtatürk EğitimAraştırma HastanesiSoruşturmaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24