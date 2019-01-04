Su dolu çukura düşen otomobildeki kadını, aynı yerde kaza yapan 2 genç kurtardı

Halit YILMAZ/SORGUN (Yozgat), (DHA)- YOZGAT\'ın Sorgun ilçesinde önünde takla atan otomobile çarpmamak direksiyonu kıran sürücü Leyla Fakılı (30), otomobiliyle 2 metre derinliğindeki su birikintisine düştü. Suya gömülen otomobilde boğulma tehlikesi geçiren sürücü Fakılı\'yı, aynı noktada refüje çarparak kaza yapan cipin sürücüsü ile arkadaşı kurtardı.

Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Mükremin Köyü Mevkii\'nde meydana geldi. Sorgun ilçesine doğru giden Musa Açıkel\'in (54) kullandığı 66 HN 056 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, takla attı. Ardından da şarampole yuvarlandı. Leyla Fakılı da önünde meydana gelen kazadan kurtulmak için 06 BEG 493 plakalı otomobilinin direksiyonunu kırdı. Ancak araç kontrolden çıkarak, yol kenarında yaklaşık 2 metre derinliğindeki su birikintisine düştü.

Aynı anda aynı noktada üçüncü bir kaza meydana geldi. Emre Gököz\'ün (24) kullandığı cip, refüje çıktı. Kazadan yara almadan kurtulan Emre Gököz ve beraberindeki arkadaşı Okan Gümüşbıçak(25), suyun içindeki otomobilde boğulma tehlikesi geçiren Fakılı\'nın yardımına koştu. Suya giren iki genç, otomobilin arka camını kırarak Leyla Fakılı\'yı kurtardı. Fakılı ve şarampole uçan otomobilin sürücüsü Musa Açıkel, çağrılan ambulanslarla Sorgun Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Suya düşen otomobil, bulunduğu yerden vinç yardımıyla çıkarıldı.



FOTOĞRAFLI