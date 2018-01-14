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Su dolu çukura düşen iki kardeş can verdi (4)

AMCA TENCİRLİĞİOĞLU: BİZ 40 KERE SÖYLEDİK İzmir Karabağlar'da inşaat çukuruna düşüp hayatlarını kaybeden kardeşler Yusuf ve Ali Tencirlioğlu'nun amcası Serkan Tencirlioğlu, "Biz 40 kere söyledik

14 Ocak 2018 23:37

AMCA TENCİRLİĞİOĞLU: BİZ 40 KERE SÖYLEDİK
İzmir Karabağlar\'da inşaat çukuruna düşüp hayatlarını kaybeden kardeşler Yusuf ve Ali Tencirlioğlu\'nun amcası Serkan Tencirlioğlu, \"Biz 40 kere söyledik. Buraları deşiyorlar, düzeltiyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Her yeri batırdılar, yolumuzu dahi bırakmadılar burada, dilimizde tüy bitti söyleye söyleye. Kuyu açmışlar, kimsenin haberi yok. Çocuklar da sığ bellemişler, gitmişler. Cenazemiz var, hala elektriklerimiz yok. Biz hepsinden şikayetçiyiz.\" dedi.

Davut CAN / İZMİR, (DHA)

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