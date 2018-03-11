Su doldurmaya gittiği çeşmede ölüsü bulundu

Alper ÇOBANOĞLU/SAVAŞTEPE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Savaştepe ilçesinde su doldurmak için çeşmeye giden 51 yaşındaki iki çocuk babası Bahri Işık, çeşmenin yalağında ölü bulundu.

Olay bu akşam saatlerinde Balıkesir\'in Savaştepe ilçesinin kırsal Karacalar Mahallesinde meydana geldi. Akşamüzeri çeşmeye su doldurmak için giden Bahri Işık, uzun süre gelmeyince oğlu Ömer ve eşi Gülbeyaz Işık, su doldurmaya gittiği çeşmeye aramaya gitti. Çeşmeye vardıklarında yalağının içinde Bahri Işık\'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Olay yerine gelen savcının ve jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından, Bahri Işık\'ın cenazesi kesin ölüm sebebinin anlaşılası için Bursa Adli Tıp Kurumu\'na otopsiye gönderildi.

Savaştepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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