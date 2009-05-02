Su diye çamaşır suyu içti

Ankara'da, mutfak tezgahının üstündeki bardakta bulunan çamaşır suyunu içen çocuk zehirlendi.



Alınan bilgiye göre, Karacaören TOKİ bloklarındaki bir evde meydana gelen olayda, 11 yaşındaki Yasin Abazoğlu, mutfak tezgahının üzerindeki bardakta bulunan çamaşır suyunu su sanarak içti. Zehirlenen çocuk, yakınları tarafından Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yasin Abazoğlu'nun hayati tehlikesi bulunduğu, olayla ilgili olarak annesi Hatice Abazoğlu, jandarma karakolunda ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

