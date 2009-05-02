T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Su diye çamaşır suyu içti

02 Mayıs 2009 00:34

Ankara'da, mutfak tezgahının üstündeki bardakta bulunan çamaşır suyunu içen çocuk zehirlendi.

Alınan bilgiye göre, Karacaören TOKİ bloklarındaki bir evde meydana gelen olayda, 11 yaşındaki Yasin Abazoğlu, mutfak tezgahının üzerindeki bardakta bulunan çamaşır suyunu su sanarak içti. Zehirlenen çocuk, yakınları tarafından Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yasin Abazoğlu'nun hayati tehlikesi bulunduğu, olayla ilgili olarak annesi Hatice Abazoğlu, jandarma karakolunda ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24