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Su deposunun içinde kaçak şarap ele geçirildi

ELAZIĞ,  (DHA)- ELAZIĞ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçak içki üretildiği tespit edilen 2 adrese düzenlenen operasyonda su depolarının içine gizlenmiş kaçak şarap ele geçirdi

05 Aralık 2017 15:26

ELAZIĞ,  (DHA)- ELAZIĞ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçak içki üretildiği tespit edilen 2 adrese düzenlenen operasyonda su depolarının içine gizlenmiş kaçak şarap ele geçirdi.
Elazığ İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler, merkeze bağlı Sedeftepe köyünde kaçak içki imalatı yapıldığına ilişkin ihbar üzerine operasyon düzenledi. 2 ayrı adrese yapılan operasyonda, su depoları içinde gizlenmiş 2 bin 270 litre kaçak üretildiği değerlendirilen şarap ele geçirildi. Kaçak şarap ürettikleri iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca soruşturma başlatıldı.

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