Su deposunda akıntıya kapılan işçi kayboldu

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)- VAN’ın Erciş İlçesi Yukarı Işıklı Mahallesi\'nde bulunan ve yaklaşık 170 bin nüfuslu ilçenin içme suyu ihtiyacını karşılayan ana su deposundaki arızayı gidermeye çalışan işçilerden İrfan işleyen (47), akıntıya kapılıp kayboldu. İşleyen\'in bulunması için belediye, AFAD ve UMKE ekipleri çalışma başlattı.

Olay, saat 10.00 sıralarında ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Yukarı Işıklı Mahallesi yakınında bulunan ana su deposunda meydana geldi. Su deposunda meydana gelen arızayı gidermek için 8 işçi bölgeye gitti. Ana boru önünde çalışma yapılırken, işçilerden İrfan İşleyen, bir anda dengesini kaybederek, debisi yüksek olan suya kapılarak sürüklendi. Yanında bulunan arkadaşlarını çabaları sonuç vermeyince hemen yardım istendi. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda iş makinesi ve çalışma yapacak olan işçi sevk edildi. Jandarmanın da görev aldığı bölgede yapılan tüm çabalara rağmen kaybolan İşleyen\'in izine rastlanmadı. İşleyen\'in debisi yüksek suyla birlikte uzun mesafe sürüklendiği tahmin edilirken, bölgeye AFAD ve UMKE ekipleri de gönderildi.

4 çocuk babası İşleyen\'in bulunması için çalışmalar devam ederken, olayı haber alıp su deposunun bulunduğu bölgeye gelen yakınları ise sinir kirizi geçirdi.



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