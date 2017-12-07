Su deposu minibüsün üzerine düştü

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde, apartman çatısında bulunan güneş enerjisi sistemindeki su deposu, park halindeki minibüsün üzerine düştü. O sırada aracın yanında kimsenin bulunmaması olası üzücü olayı önledi.

Bugün saat 11.45 sıralarında, Bozkurt Mahallesi Limoncu Sokak 26 numarada bulunan binanın çatısından, güneş enerjisi sistemine ait su deposu, yol kenarında park halinde duran 35 YY 096 plakalı minibüsün üzerine düştü. Deponun düşmesiyle birlikte, minibüsün camları kırıldı. O sırada şans eseri araçta kimse bulunmaması ve aracın yakınından da geçen olmaması, olası bir faciayı önledi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Bozkurt Mahallesi Muhtarı Hüsnü Nişli, \"Olayın, öğrencilerin okullardan çıkış saatine denk gelmemesi ve can kaybının olmaması sevindirici\" dedi.

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