Su değil, arsenik içiyorlar

Manisa'nın Soma ilçesi Belediye Başkanı Hasan Ergene, ilçedeki 3 su deposunda yapılan incelemede normalin üzerinde arsenik değerlerine rastlandığını bildirdi.

Ergene, düzenlediği basın toplantısında, Hıfzıssıhha Enstitüsü İzmir Bölge Müdürlüğü Çevre Sağlığı Laboratuvarından gelen rapora göre, Güllüce, Hamidiye Mahallesi Refik Şevket İnce Caddesi ve İnönü Mahallesi Gazi Osmanpaşa Caddesi'ndeki su depolarında 3 noktadan alınan su örneklerinde 20, 23, 27 değerlerinde arsenik görüldüğünü belirtti.

Konuyla ilgili alınması gereken önlemler çerçevesinde çalışmalara başladıklarını kaydeden Ergene, Manisa ve İzmir'de belediyelerin ortaklaşa yaptığı su arıtma sistemlerini yerinde incelediklerini söyledi. Ergene, şöyle konuştu:

"Biz de bu işlemlere başlayacağız. Ayrıca Somamızda 11 depo var. Bu depolardan da su örnekleri aldık. Bu örnekleri de tahlil ettireceğiz. Eğer sorun 3 depodaysa bu 3 depoyu kapatacağız. Ama bütün sularımızda böyle bir sorun varsa arıtma sistemini en kısa zamanda hayata geçireceğiz. Halkımız suları içmesin." (aa)