'Şu Çılgın Türkler' Avrupa'da

Turgut Özakman'ın satış rekorları kıran romanı İngilizce çeviri ile Avrupa'da satışa sunulacak.



Turgut Özakman'ın kaleme aldığı ''Şu Çılgın Türkler'' adlı romanın İngilizce çevirisinin tamamlandığı, yakın bir gelecekte Avrupa ülkelerinde satışa sunulacağı bildirildi.



TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen ''Bursa 7. Kitap Fuarı''na katılan Bilgi Yayınevi'nin İç Anadolu Bölgesi Satış ve Pazarlama Sorumlusu Erol Altun, Turgut Özakman'ın milli mücadele dönemini anlattığı ''Şu Çılgın Türkler''in ilk olarak 2005 yılının nisan ayında okuyucularla buluştuğunu söyledi.



Korsanlarıyla birlikte 2 milyon



Bugüne kadar aradan geçen zaman diliminde kitabın çok ciddi satış rakamlarına ulaştığını vurgulayan Altun, kitabın 375. baskısının yapıldığını bildirdi. Kendi rakamlarına göre kitabın 1 milyona yakın sattığını dile getiren Altun, şunları kaydetti:



''Türkiye'de bu rakamları yakalayan başka bir kitap yok. Korsanlarını da içine katarsanız rakam 2 milyonu buluyor. Ne yazık ki, korsanları da çok sattı. Dünyaya baktığınızda bile bu satış rakamına ulaşan kitap sayısı çok değildir. Kitap, özellikle ilk ve ikinci yılında büyük ses getirdi. O dönemlerde yurt dışından yaşayan gurbetçilerden yoğun talep aldık. Kitap, dolaylı yoldan tüm dünyaya ulaştı. Birçok ülkede kitabın yabancı dillere çevrilip satışı konusunda görüşmeler oldu. Bunların bazıları bizim dışımızda gelişen olaylar. Kitap, yaklaşık 5 ay önce Japonya'da da satışa sunuldu. Japonca çevirisi yapılan kitabın ilgi gördüğünü duyduk. Oldukça sevindirici.''



İngilizce çevirisi tamamlandı



Altun, Türk Cumhuriyetlerinde de satılan ve ilgi gören ''Şu Çılgın Türkler''in İngilizce baskısının hazırlandığına da değinerek, kitabın yakında Avrupa ülkelerinde satışa sunulacağını ifade etti.



Turgut Özakman'ın Çanakkale Zaferi'ni konu alan ''Diriliş Çanakkale 1915'' adlı kitabına da yoğun talep aldıklarını belirten Altun, ''Bu kitabın da 100. baskısı yapıldı. Bugüne kadar 250 bine yakın satıldı. Korsanlarıyla birlikte satış rakamının 500 bini yakaladığını düşünüyoruz. Tarihini tanıyan ve tarihine sahip çıkan milletin bulunduğu bir ülkede bu kitaplara talep kesilmez'' dedi.



