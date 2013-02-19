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Yaşam

Su borusuna çarpan otobüsün içi su doldu, yolcular ölümden döndü!

Ümraniye'de, kaza yapan belediye otobüsü su borusunu patlattı. Otobüsün içine giren borudan çıkan tazyikli su nedeniyle bazı yolcular boğulma tehlikesi geçirdi

19 Şubat 2013 17:19

Ümraniye'de, İETT'ye ait bir otobüs, su borusuna çarptı. Kaza sonrasında otobüsün içine giren borudan çıkan tazyikli su nedeniyle bazı yolcular boğulma tehlikesi geçirdi. Kazada 3 yolcu yarlandı.

Ümraniye’de, kaza yapan belediye otobüsü, su borusunu patlattı. Otobüsün içine giren borudan çıkan tazyikli su nedeniyle bazı yolcular boğulma tehlikesi geçirdi. Kaza, Kemerdere Mevkii’nde gerçekleşti. Belediye otobüsü ile bir başka otomobilin çarpışmasının ardından kaza yapan belediye otobüsü, su borusunu patlattı. Bunun üzerine patlayan borundan gelen tazyikli su belediye otobüsünün içini doldurdu. Bunun üzerine içi su dolan belediye otobüsünde yolcular boğulma tehlikesi geçirdi.

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