Su borusu zannedip evine götürdüğü cisim patladı

Ankara'da bir hurda toplayıcısı çöpte bulduğu ve su borusu zannederek evine götürdüğü cismin patlaması sonucu yaralandı.Yapılan inceleme sonucu cismin boru tipi bomba olduğu anlaşıldı.

Milliyet'te yer alan bilgiye göre, hurda toplayıcılığı yaparak geçimini sağlayan Mehmet B, akşam saatlerinde evinin de bulunduğu Ertuğrulgazi Mahallesi'nde Erdem Caddesi ile Aydınlar Sokak'ın kesiştiği yerdeki bir çöp bidonunda bulduğu 4 adet su borusu şeklindeki cismi evine götürdü.

Bulduğu hurdaları inceleyen Mehmet B., su borularını keserek ayırmaya başladı. Bu sırada meydana gelen şiddetli patlamada eli parçalanan ve vücudunda yanıklar oluşan Mehmet B.'nin yardımına komşuları koştu.

Bir araçla İbn-i Sina Hastanesine götürülen Mehmet B. ameliyata alındı.

Patlamanın ardından evde, civardaki çöp bidonlarında ve Mehmet B.'nin eve su borusu zannederek getirdiği cisimler üzerinde inceleme yapan polis ekipleri, başka bir patlayıcıya rastlamadı.

Mehmet B.'nin yakınlarından biri, saat 20.00 civarında tüp patlaması şeklinde bir ses duyduklarını belirterek, "Çıktım, baktım. Komşum çöpten bomba bulmuş. Çöpe biri hazır bomba atmış. Alüminyumdan yapılmış. Keseri vurunca da patlamış." dedi.

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