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Su birikintisinde arıza yapan minibüste mahsur kalan Suriyeliler, kurtarıldı

Hüseyin BOZOK/KIRIKHAN (Hatay), (DHA)- HATAY'da etkili olan sağanağın ardından oluşan 1 metrelik su birikintisinde arıza yapan minibüste mahsur kalan Suriyeli 10 kişilik aileyi, jandarma ve AFAD ekipleri kurtardı

15 Ocak 2019 14:05

Hüseyin BOZOK/KIRIKHAN (Hatay), (DHA)- HATAY\'da etkili olan sağanağın ardından oluşan 1 metrelik su birikintisinde arıza yapan minibüste mahsur kalan Suriyeli 10 kişilik aileyi, jandarma ve AFAD ekipleri kurtardı.
Kırıkhan ilçesi Gazkeli Mahallesi\'nde sabah saatlerinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen minibüs, sağanağın ardından oluşan su birikintisine girdi. Araç, yaklaşık 1 metre derinliğindeki suda ilerlerlerken arıza yaptı. Minibüsteki 10 Suriyeli, araçta mahsur kaldı. Aile, jandarmayı arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine gelen jandarma ve AFAD ekipleri, içerisinde çocukların da bulunduğu 10 Suriyeliyi kurtardı. Suriyeli aile, Kırıkhan Devlet Hastanesi\'ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi.

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