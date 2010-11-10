Su birikintisi 2 çocuğu yuttu!

T24



2 çocuk kuzenmiş



Diyarbakır'da yağmur suyunun oluşturduğu su birikintisine giren 4 çocuktan 2'sinin cesedine ulaşıldı. Diğer 2 çocuğun ise suya girmeden evlerine döndüğü ortaya çıktı. Diyarbakır-Elazığ karayolunun Üçkuyular mevkisinde yağmur sularının oluşturduğu su birikintisine giren 4 çocuk bir süre sonra kayboldu. Durumun polise bildirilmesi üzerine Sivil Savunma Müdürlüğü ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekiplerince başlatılan arama çalışmalarında 2 çocuğun cesedi bulundu.Hürriyet'te yer alan habere göre, Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekibindeki dalgıçların yaptığı çalışma sonucu, yaşları 4 ile 6 arasında, kuzen oldukları bildirilen Ahmet Eşmen ile Furkan Eşmen'in cesetleri sudan çıkarıldı.

Bu arada, kaybolan çocuklardan birinin cesedinin yaklaşık bir saat su yüzeyinde kalmasına çocukların yakınları tepki gösterdi. “Savcı nerede, niye çocuğu çıkarmıyorlar” diye bağıran vatandaşlar ile polis arasında kısa süre gerginlik yaşandı. Olay yerine çağrılan çevik kuvvet ekiplerinin de yardımıyla vatandaşlar sakinleştirildi. Bu arada, çocukların ailelerinden bazı kişilerin fenalık geçirdiği gözlendi.

Öte yandan, kayıp olduğu belirtilen 2 çocuğun isimlerinin Onur ve Enes olduğu ve çocukların suya girmeden eve döndüğü anlaşıldı.

Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birliği Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 5 motopompla çukurdaki suyu boşaltmaya başladı.







Baydemir yıkıldı



Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, olay yerinde incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı. Çıkarılan çocukların cesetlerini gören Baydemir'in oldukça üzüldüğü de dikkatlerden kaçmadı.





