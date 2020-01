Su baskınlarını önleyecek 'Kanal Edirne Projesi'nde sona gelindi

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de Yunanistan ile sınırı oluşturan ve her yıl taşkınlarla gündeme gelen Meriç Nehri\'nde Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından başlatılan 7 bin 800 metrelik \'Kanal Edirne Projesi\'nde sona gelindi. Meriç Nehri by-pass edilerek oluşturulan kanalla birlikte 2 bin metreküp/saniye düzeyine gelince taşan Meriç Nehri, artık 2 bin 500 düzeyine çıkması halinde bile taşkınlar olmayacak.

Edirne\'de Yunanistan ile sınırı oluşturan ve her yıl taşkınlarla gündeme gelen Meriç Nehri\'nde DSİ tarafından 2015 yılı Kasım ayında 45 milyon lira bütçe ile başlatılan \'Kanal Edirne\' projesinde kazı çalışmalarını yüzde 99\'u, toplam fiziki çalışmasının ise yüzde 73\'ü tamamlandı. Meriç Nehri\'nde by-pass edilerek oluşturulan 7 bin 800 metrelik kanal, Edirne\'nin, Meriç, Tunca ve Arda nehirlerinin ardından 4\'üncü nehri olacak. Meriç Nehri\'nin by-pass edilerek oluşturulan kanalla birlikte 2 bin metreküp/saniye seviyesinde taşan Meriç Nehri artık 2 bin 500 seviyesine de çıksa, taşkınlar olmayacak.

Yunanistan ve Bulgaristan\'a sınır Meriç Nehri üzerinde devam eden, \'Kanal Edirne\' projesi ile birlikte yürütülen, Karaağaç Tahliye ve Drenaj Kanalı ile 5 bin kişinin yaşadığı Karaağaç Mahallesi su baskınından kurtarılıp 7 kilometre uzaklıkta tekrar Meriç Nehri\'ne bağlanacak.

Meriç Nehri yatak temizliği ve tahkimatı işleri tamamlandığında, Meriç Nehri\'nin Arda Nehri ile birleştiği noktada meydana gelebilecek 2 bin 562 metreküp/saniye debinin, 1789 metreküp/ saniyelik kısmı Meriç Nehri ana yatağından ve 773 metreküp/ saniyelik kısmı da Kanal Edirne\'den geçirilerek, Edirne il merkezinde olası taşkının önüne geçilecek. Tahliye kanalının tamamlanması ile yaklaşık 1000 metreküp/ saniyelik taşkın suyunu kaldırabilecek kanalın taban genişlik kapasitesi 50, derinliği de 4.5 metre olacak. Kanal üzerinde yaya ve araç geçişlerini sağlamak için oluşturulacak olan 5 köprüden 4\'ünde çalışmalar tamamlandı.

Kanal Edirne ve Meriç Nehri yatak temizliği ve diğer çalışmalar tamamlandığında, yeni rekreasyon alanı oluşturulacak, Meriç Nehri boyunca 6 bin metre ve Kanal Edirne boyunca 16 bin metre olmak üzere toplam 22 bin metre yürüyüş ve bisiklet parkuru yapılacak.

\'KANAL EDİRNE BÖLGENİN HAVASINI DEĞİŞTİRECEK\'

DSİ Edirne 11\'inci Bölge Müdür Yardımcısı Serkan Genç, Kanal Edirne çalışmalarında sona gelindiğini açıklarken şöyle dedi:

\"Kent merkezini taşkından koruması planlanan Kanal Edirne Projesi\'nin tamamına yakını tamamlandı. Tahliye kanalı sayesinde, debi arttığı zamanlarda nehir yatağının daraldığı kısımlarda oluşacak geri tepmenin de önüne geçilmesi hedefleniyor. Kanal Edirne projesi taşkın önleme ana görevinin yanı sıra geçtiği alandaki peyzaj çalışmalarıyla da bölgenin havasını değiştirecek. Kanal Edirne ve Meriç Nehri yatak temizliği ve tahkimatı işleri tamamlandığında, yeni rekreasyon alanı oluşturulacak olup, bu kapsamda Meriç Nehri boyunca 6 bin metre ve Kanal Edirne boyunca 16 bin metre olmak üzere toplam 22 bin metre yürüyüş ve bisiklet parkuru yapılacak. Bu yıl sedde imalatı çalışmalarına başlanılacak. Kanalda günlük 4 bin 500 metreküp kazı DSİ makine parkıyla yapılmıştır.Taşkın önleme kapsamında Meriç Nehri\'nde devam eden yatak temizleme çalışmalarında şu ana kadar 1 milyon 800 bin metreküp kum çıkarıldı.\"

\'TAŞKINLARDAN KORKMAYACAĞIZ\'

Nehir kıyısında restoran işleten Selahattin Kaya, her taşkın sonrası işyerinin sular altında kalmasıyla maddi ve manevi zarara uğradıklarını hatırlattı. Kaya, şöyle dedi:

\"Kanal Edirne, Trakya ve Edirne için çok önemli bir proje. Bunun bir çok nedeni var. Yıllardır Bulgaristan\'ın baraj kapaklarını açmasıyla burada ben ve yüzlerce işletmecinin, iş yerini su taşkın olacak diye korkmayacağız. Çok zarara uğradık. Bulgaristan baraj kapaklarını açsa da inşallah bu proje buna son verecek. Esnaf ve burada yaşayan halk olarak, artık bu korkumuz kalmamış olacak. Bizim için çok önemli ve değerli projedir. Projeyi sonuna kadar destekliyoruz. Geç kalınmış bir proje olarak görüyorum. Keşke daha önce yapılsaydı da iş yerlerimiz sular altında kalıp biz bu zarara uğramasaydık.\"

İşletmecilerden Serdar Camlı, \"Aşırı su gelirse tahliye olacak. Bu tahliye ile birlikte işyerlerine zarar vermemesi amaçlanıyor. Devletin bu yatırımı bize faydalı olacak. Kanal Edirne taşkın korkularımızı önlemesini düşünüyoruz. Kanal Edirne derdimize derman olacak\" diye konuştu.



