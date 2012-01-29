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Politika

'Su baskını' uçuş iptal ettirdi

Pegasus Havayolları tarafından bugün İzmir'den Hatay'a gerçekleştirilmesi planlanan uçak seferi...

29 Ocak 2012 02:00

T24 - Pegasus Havayolları tarafından bugün İzmir'den Hatay'a gerçekleştirilmesi planlanan uçak seferi, havayolu şirketi tarafından ''Hatay Havalimanı'nı su basması'' gerekçe gösterilerek iptal edildi. 



Pegasus Havayolu şirketi yetkililerinden alınan bilgiye göre, saat 15.05'te gerçekleştirilmesi gereken İzmir-Hatay uçuşu, ''Hatay Havalimanı'nı su basması nedeniyle'' iptal edildi.

Yetkililer, yolculara bilet ücretlerini iade ettiklerini ya da başka bir uçuş için bilet verdiklerini söyledi.

Hatay'a gitmek üzere Adnan Menderes Havalimanı'nda bulunan yolcular, uçuş iptali bilgisinin geç verildiği gerekçesiyle duruma tepki gösterdi.

Yolculardan Senay Barutçu, uçuşun iptal edildiğinin, uçuşa kısa bir süre kala söylendiğini ve havayolu şirketine aynı uçakla Adana'ya uçuş gerçekleştirilmesini teklif ettiklerini, ancak bunun da kabul görmediğini savunarak, ''Burada 160 yolcu mağdur olduk. Herkesin kendine göre işi var, yetişmesi gereken yerler var. Şikayet dilekçesi yazdık, Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne şikayetimizi ileteceğiz'' diye konuştu.

Murat Doğu da Hatay'a gitmek için iş yerinden iki günlük izin aldığını, ancak saat 14.19'ta havayolundan gelen mesajla uçuşun iptal edildiğini öğrendiğini belirtti.


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