Su, anne sütünü artırıyor

Yoğurt ve peyniri düzenli alın

Beslenme ve Diyet Uzmanları Dilem İrkin ve Şengül Sangu Talak Bugün gazetesine yaptıkları açıklamada, emziren annelere süt artıracak pratik öneriler ve sofradan eksik edilmemesi gereken besin listesi verdi.Sağlıklı bir annenin günde ortalama 700-800 ml süt salgıladığı esas alındığında, emzirme döneminde günlük ortalama ekstradan enerji gereksinimi 750 kaloriyi buluyor. Bu miktarın 500 kalorisi yediklerinizden sağlanırken, 250 kalorisi hamilelikte depoladığınız yağlardan karşılanıyor. Bu da emzirme sırasında aldığınız fazla kiloların, enerjiye daha hızlı dönüşmesine katkıda bulunuyor.Acıbadem Sağlık Grubu Beslenme ve Diyet Uzmanları Dilem İrkin ve Şengül Sangu Talak, annelere sütlerini artırma konusunda şu önerilerde bulundu:Hızlı kilo vermeyi vadeden diyet ve ilaçları uygulamayın.Sütünüzü arttıran en önemli besin sudur.Günde en az 2,5 - 3 litre su içmelisiniz, çünkü sütün önemli bir kısmı sudur.Kalsiyumdan zengin olan süt, yoğurt ve peyniri düzenli olarak tüketmelisiniz. Her gün 1 adet yumurta veya 1 porsiyon etli sebze veya kurubaklagil yemeği yemeye özen göstermelisiniz.A vitamininden zengin havuç, yeşil yapraklı sebze, kayısı gibi besinleri, beslenme programınızda sık bulundurmalısınız.Vitaminlerin zengin bir kaynağı olan taze sebze ve meyveleri her gün düzenli olarak tüketmelisiniz.Yediğiniz yiyeceklerin besleyici değerini korumak ve özellikle anemiyi (kansızlığı) önlemeniz açısından, yemeklerinizle birlikte çay içmemelisiniz.