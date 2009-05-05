Su altındaki yaşamı olumsuz etkileyen ağ kalkacak

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Çavuşköy (Adrasan) Beldesi Pırasalı Ada mevkisinde bir süre önce balıkçılar tarafından denize bırakılan, ancak kayalara takıldığı için çıkarılamayan 200 metrelik balık ağının, sualtı yaşamını olumsuz etkilediği belirlendi. Ağın denizden çıkarılması için çalışma başlatıldı.



Bu amaçla Kumluca Kaymakamı Salih Işık başkanlığında düzenlenen toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Eser Levent Sevimli, Finike Sahil Güvenlik Komutanı Deniz Üsteğmen Uğur Bozkurt, Çavuşköy Belediye Başkanı Yalçın Akkulak, Tarım İlçe Müdürü Erdem Erman, Adrasan Dalış Okulu sahibi Mediha Pollmann, Tekirova Su Altı ve Çevre Yardımlaşma Derneği Başkanı Turgay Işıklar ve Kumluca Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Baydur katıldı.



Toplantının açılışında konuşan İlçe Tarım Müdürü Erdem Erman, Çavuşköy Pırasalı Adası mevkisinde yaklaşık 8-9 ay önce denize bırakıldığı tahmin edilen 200 metre uzunluğundaki balık ağının kaldırılması için nasıl bir çalışma yapılabileceği hakkında fikir alışverişinde bulunmak için biraraya geldiklerini söyledi.



Adrasan Dalış Okulu Sahibi Mediha Pollmann, balık ağının bölgedeki deniz altı canlı hayatını olumsuz yönde etkilediğini gözlemlediklerini, bu nedenle bir an önce kaldırılması gerektiğini belirtti. Pollmann, balık ağının bulunduğu bölgenin,fiziki yapısı itibariyle birçok balığın yuvalanma alanı olması dolayısıyla çok önemli olduğunu vurguladı.



Tekirova Su Altı ve Çevre Koruma Derneği (TEKSAD) Başkanı Turgay Işıklar da bölgede yaptıkları dalışlarda, göz genişliği 8 ile 10 milimetre olan ağın, bitkiler tarafından kaplandığını ve güneşin su dibine geçişini engellediğini gözlemlediklerini ifade etti. Işıklar, "Bu durum su dibindeki yaşamı bitiriyor. Balıkların bölgedeki kayalıkları yuva olarak kullanmalarını da engelliyor. Ağlara takılan balıklar da ölüyorlar" dedi.



Kumluca Kaymakamı Salih Işık ise kimler tarafından bırakıldığı bilinmeyen balık ağının, su altındaki canlı hayatı olumsuz yönde etkilediği yönünde dalgıçlar, balıkçılar ve çevreci vatandaşlar tarafından bilgilendirildiğini, bu ağın nasıl çıkartılabileceği konusunda görüş alışverişi yapmak için ilgililerle bir araya geldiklerini söyledi.



Toplantıda yapılan istişareler sonucunda balık ağının bölgesel imkanlarla çıkartılmasının mümkün olmadığını gördüklerini bildiren Kaymakam Işık, toplantıdan çıkan sonucu üst makamlara bildireceklerini ve konunun bir an önce çözüme kavuşması için takipçisi olacaklarını belirtti.



