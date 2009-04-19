Su altında ağ temizliği

Bodrum'da yaşayan ve en eski sünger avcısı olarak bilinen Mehmet Baş, beraberinde bir dalgıç ile su altındaki kayalıklarda biriken ve doğal yaşama zarar verdiği belirtilen ağların bir kısmını temizledi.



"Aksona Mehmet" lakabıyla tanınan Mehmet Baş ve dalgıç Selayi Yüp, Bodrum Limanı'ndan "Aksona" adlı tekneyle açılarak, Bodrum'un Ortakent beldesi açıklarındaki Karaabidin Sığlığı'na geldi.



Burada dalış yapan Baş ve Yüp, gırgır teknelerinin su altındaki kayalıkların üzerine bıraktığı belirtilen ağların bir bölümünü bıçaklar yardımıyla temizleyerek tekneye çekti.



Mehmet Baş, kayalıkların üzerinden su altı yaşamına zarar veren çok sayıda gırgır ağını temizlediklerini söyleyerek, şöyle devam etti:



Kayalıkları kaplamış



"Ağlar kayalıkların üzerini tamamen kaplamış. Kayalıkların dış dünya ile olan tüm bağlantısı kesilmiş. Kayalıkların üzeri yosun bağlamış. Bu da bölgede su altındaki doğal yaşamı tamamen bitirmiş. Aşağının durumu içler acısı. Görseniz ağlarsınız. Ağlara takılarak ölmüş balıklar var. Şimdi bu ağları temizlemeye çalışıyoruz ama çok zor. Temizlik için yeniden geleceğiz."



Bilinçsizce atılan ağların su altında biriktiğini ve doğal yaşama zarar verdiğini bildiren Baş, şöyle dedi:



'Deniz olmasa Bodrum olur mu?'



"Kayalıklar çevresinde yaşayan balıklar ağlardan olumsuz etkilenmiş. Su altında ölmüş balıklar gördük. Bodrum'u Bodrum yapan en önemli özellik, denizidir. Deniz olmasa Bodrum olur mu? Biz buradan dalgıcıyla denizcisiyle ekmek yiyoruz. Denizden ekmek yiyen balıkçılara buradan mesajım var. Ağlar dipte kaldığı zaman haber versinler. Ben seve seve yardım etmeye gelirim. Denizlerimizi kirletmeyelim. Su altındaki yaşamı bitirmeyelim."



Bu arada, kayalıkların üzerinden toplanan ağların, temizlendikten sonra yeniden değerlendirileceği bildirildi.

