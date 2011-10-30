-Su altında 192 saat İSTANBUL (A.A) - 29.10.2011 - Tüplü dalış ekipmanlarıyla 2009'da 135 saat 2 dakika 19 saniye su altında kalarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Cem Karabay, rekorunu 192 saate çıkardı. Kendisine ait su altında en uzun süre yaşama rekorunu kırmak amacıyla 21 Ekim Cuma akşamı Caddebostan sahilinde kurulan dev akvaryuma giren Karabay, bugün rekor denemesini tamamladı. Karabay, rekorunu 192 saat 19 dakika 19 saniyeye çıkarmış oldu. Cem Karabay, rekor denemesinin son yarım saatinde akvaryuma girerek kendisini yalnız bırakmayan eşi Samuray Karabay'a su altında bir yüzük hediye etti. Rekor denemesinin tamamlanmasının ardından akvaryumdan çıkarılan Karabay, ailesi, yakınları ve kendisini izleyenlerle mutluluğunu paylaştı. Cem Karabay, gazetecilere yaptığı açıklamada, rekor denemesi boyunca kendisine destek olan herkese teşekkür etti. Guinness Türkiye Temsilcisi Şeyda Subaşı da rekor denemesinin Guinness'in kurallarına uygun bir şekilde tamamlandığını belirterek, ''Burada şu an onaylıyorum. Rekor denemesi kurallarımıza uygundur. Kendi rekorunuzu kırdınız. Büyük bir sevinç ve gururla yeni bir dünya rekorunu ilan ediyorum'' diye konuştu. Kendini destekleyen vatandaşları selamlayan Karabay, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla hastaneye götürüldü.