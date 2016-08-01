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Yaşam

Su altına anıtları kondu; Mustafa Koç ve Badem yeniden birlikte

Caroline Koç ve kızı Aylin Koç, suya inerek heykelin denize indirilmesine eşlik etti

01 Ağustos 2016 11:10

Aydın’ın Didim ilçesinde yavruyken yaralı halde bulunan Akdeniz foku Badem ile onun tedavi ve bakımını üstlenen merhum işadamı Mustafa Koç’un anısı Bodrum’da yaşayacak. Koç’un Fok Badem ile yüzerken tasvir edildiği 550 kilogram ağırlığındaki heykel, eşi Caroline Koç ve kızı Aylin Koç’un da eşlik ettiği seremoniyle denize indirildi.

Seremoniye Mustafa Koç’un eşi Caroline Koç ve kızı Aylin Koç’un yanı sıra diğer kızı Esra Koç, kardeşi Ali Koç, yengesi Nevbahar Koç, annesi Çiğdem Simavi, babası Rahmi Koç, yakın arkadaşları Cem Boyner, Ayşegül Dinçkök, Metin-Zeynep Fadıllıoğlu gibi tanınmış isimler katıldı.

Kızları yardım etti

Törene katılanlar, üzerinde Mustafa Koç’un Fok Badem ile tasvir edildiği heykelin fotoğrafının bulunduğu kırmızı tişört giydi. Siren sesiyle başlayan seremonide, dalgıç kıyafeti giyen Caroline Koç ve kızı Aylin Koç, suya inerek heykelin denize indirilmesine eşlik etti. İş adamı Mustafa Koç, geçen 21 Ocak’ta kalp krizinden yaşamını yitirmişti.

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