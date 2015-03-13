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Yaşam

Su altı yanardağı patladı, dünya haritası değişti!

Güney Pasifik'te geçen Aralık ayında patlayan su altı yanardağı yeni bir ada meydana getirdi

13 Mart 2015 13:42

Güney Pasifik'te geçen Aralık ayında patlayan su altı yanardağı Hunga Tonga, yeni bir yanardağ meydana getirdi. Bölge haritaları değişti. Adanın Tonga'nın 45 kilometre kuzey batısında olduğu kaydedildi. Adanın uzunluğuysa 500 metre.

Güney Pasifik'teki Hunga Tonga yanardağının patlamasıyla ortaya çıkan adanın henüz ziyaret için uygun olmadığı ve turistik gezilerin tehlikeli olabileceği belirtiliyor. Adayı gözlemleyenler ise karanın ayak basmak için henüz çok sıcak olduğunu bildiriyor.

BBC'nin haberine göre, Bristol Üniversitesi'nden Matt Watson, “Şu anda ada çok gevşek ve konsolide olmamış materyalden oluşuyor. Parçalanmış magmadan oluşan bu yapı, parça parça kayaların üst üste gelmesiyle bir ada oluşturdu” dedi.

 

Tonga nerede?

 

Tonga Krallığı, Pasifik Okyanusu'nun güneyinde bulunan bir ada devletidir. Ada Krallığı'na 169 ada ve mercan adası bağlıdır. Bu adalardan sadece 36 tanesinde nüfus vardır. 

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