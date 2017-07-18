Su altı mağarasında mahsur kaldı; 2 gün sonra kurtarıldı

Profesyonel dalgıç Xisco Gracia 15 Nisan'da İspanya'nın Mallorca adasında gerçekleştirdiği dalışta mağaranın girişine gitmesini sağlayacak kılavuz iplerinin kopmuş olduğunu fark etti. Bir sualtı mağarasındaki hava boşluğuna sığınarak hayatta kalmaya çalışan dalgıç 2 gün sonra kurtarılabildi. Garcia, saatler ilerledikçe kurtarılamayacağını düşündüğünü ifade etti.

Hafta sonlarını genellikle adanın karmaşık su altı mağaraları ağını keşfederek ve haritalayarak geçiren bir jeoloji öğretmeni olan Gracia, "Mallorca denizin altında, üzerindekine kıyasla çok daha güzel bir yer" diyor.

Gracia, dalış arkadaşı Guillem Mascaro ile Sa Piqueta sualtı mağarasına doğru dalışa geçti. 1 kilometre boyunca farklı odalardan oluşan bir labirent gibi olan Sa Piqueta'ya ulaşmak için suyun altında bir saat boyunca dalmaları gerekti.

Gracia mağarada taş örnekleri toplarken Mascaro mağaranın işaretlenmemiş bir bölümünü keşfetmeye gitti. Dönüş yollarında ise aynı anda birden fazla sorunla karşılaşmaları işlerini zorlaştırdı.

Gracia ile Mascaro bir kavşakta şans eseri karşılaştı, o andaki hareketleriyle zemindeki ince kumları harekete geçirerek görüşlerini kısıtladılar. O anda mağaranın girişine kendilerini götürecek olan kılavuz iplerinin kopmuş olduğunu fark ettiler.

54 yaşındaki Gracia "Kılavuz ipi çıkış yolunu bulabilmek içindir. Mağaraya girişinizden itibaren bunu arkanızda bırakırsınız ve böylece dönmek istediğiniz zaman yolunuzu bulursunuz" diyor:

"Tahminimize göre düşen bir kaya nedeniyle ip kopmuş. Yaklaşık bir değerli saatimizi yerdeki tortunun içinde ellerimizle ipi arayarak geçirdik."

O noktada ikili tehlikeli bir eşikteydi. Yanında getirdikleri oksijeni soludukları gibi acil durum tankının da çoğunu solumuşlardı.

"Çok sisli bir havada araba sürmeye benziyordu"

Gracia şans eseri, yakınlardaki bir bölmede diğer dalgıçlardan duyduğu bir hava boşluğu olduğunu hatırladı. Mascaro'yla birlikte oraya geçtiler ve seçeneklerini değerlendirmeye başladılar. Fakat yanlarındaki tüplerde kalan hava, yalnızca birinin dışarı çıkmasına yetecek miktardaydı.

"Benim orada kalmama ve Guillem'in dışarı çıkarak yardım getirmesine karar verdik. Benden daha zayıf olduğu için daha az oksijene ihtiyacı vardı. Ayrıca mağaralardaki daha yüksek karbondioksit oranına sahip hava boşluklarında soluma konusunda daha tecrübeliydim" diyor Gracia.

Haritalarında alternatif bir rota üzerinde çalıştılar ve Mascaro yola çıktı. Kılavuz ipini hâlâ bulamadıkları için yolda kaybolma ihtimali de vardı. Bu durumda ikisi de ölecekti.

Gracia "Guillem'in yolculuğu, çok sisli bir havada araba sürmeye benziyordu. Başlangıçta beni tek başıma bırakmak istemedi ama bunun tek şansımız olacağını ikimiz de biliyorduk" diyor.

Mascaro yola düştükten sonra Gracia ekipmanının çoğunu çıkararak hava boşluğunun bulunduğu bölmeyi keşfetmeye başladı. 80 metreye 20 metre genişlikteki boşlukta su seviyesi ile tavan arasında 12 metre vardı. Suyun yüzeyinin içilebilir sudan oluştuğunu fark etti. Büyük de bir kaya bularak bedenini sudan çıkardı ve üzerine uzandı.

Gracia karanlıkta idare edebileceğine karar verdi. Fenerlerinden ikisinin pili bitmişti, bir tanesininki de bitmek üzereydi. Artık zifiri karanlıkta kurtarılmayı beklemekten başka yapabileceği hiçbir şey yoktu.

"Çocuklarımı düşündüm"

Gracia "Sadece çişimi yapacağım zaman veya su almak için kayadan aşağı ineceğim zaman kullanıyordum feneri" diyor ve sözlerine şöyle devam ediyor:

"Yıllardır dalan tecrübeli bir dalgıç olarak neden başıma böyle bir şeyin geldiğini sorguluyordum.

"İlk 7-8 saat boyunca Guillem'in başaracağına inanıyordum, umutluydum. Fakat zaman geçtikçe ümidimi yitirmeye başladım. 'Guillem yolu bulamayıp öldü ve kimse burada olduğumdan haberdar değil' diye düşünmeye başladım.

"O süreçte sevdiklerimi düşündüm. İki çocuğum var. 15 yaşında bir oğlum ve 9 yaşında bir kızım. Onların babalarını kaybetmek için ne kadar küçük bir yaşta olduklarını düşündüm."

Sakin kalmayı başarsa da karbondioksit oranının yüksek olduğu havayı solumanın etkilerini hissediyordu. Havada yüzde 0,04 olan karbondioksit oranı burada yüzde 5 civarındaydı.



