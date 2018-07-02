Su alan teknedeki kaçakları Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA) - BODRUM\'da, yabancı uyruklu 16 kaçağın yasa dışı yollardan Yunanistan\'ın Kilimli (Kalimnos) Adası\'na geçmek için bindiği 6 metrelik sürat teknesi su aldı. Kaçaklar, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Devriye görevi yapan Bodrum Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, 30 Haziran günü saat 04.30 sıralarında, Bitez Mahallesi Adaboğazı mevkisi açıklarındaki sürat teknesinde kaçaklar olduğunu fark etti. Arıza yapıp, su aldığı belirlenen sürat teknesindeki can yelekleriyle bekleyen 7\'si Fas, 2\'si Yemen, 1\'i Irak, 1\'i Afganistan ve 5\'i Suriye uyruklu toplam 16 kaçak göçmen, sahil güvenlik botuna alınarak kurtarıldı. 3 saat boyunca deniz ortasında bekledikleri belirlenen 16 kaçak, Bodrum Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı\'na getirildi. Kaçaklara, burada sıcak içecek ve yiyecek dağıtılıp, sağlık kontrolleri yapıldı. Kaçakların yasa dışı yollardan Yunanistan Kilimli Adası\'na geçmek için 18 bin euro vererek, satın aldıkları sürat teknesi, yedeklenerek, Sahil Güvenlik İskelesi\'ne çekildi. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne teslim edildi.

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