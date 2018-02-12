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Su alan bottaki kaçakları Sahil Güvenlik ekibi kurtardı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA) - BODRUM'dan yasa dışı yollarla Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'na geçmek isterken, bindikleri lastik botun su almasıyla batma tehlikesi geçiren, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 48 Suriyeli, Sahil Güvenlik

12 Şubat 2018 16:27

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA) - BODRUM\'dan yasa dışı yollarla Yunanistan\'ın İstanköy (Kos) Adası\'na geçmek isterken, bindikleri lastik botun su almasıyla batma tehlikesi geçiren, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 48 Suriyeli, Sahil Güvenlik ekibi tarafından kurtarıldı. Yer kalmadığı için 15 Suriyelinin bota binemediği belirtildi.
Akyarlar Mahallesi\'ndeki Aspat Plajı\'ndan saat 07.30 sıralarında denize açılan Suriyeli kaçakları taşıyan 12 metrelik lastik bot, kıyıdan açıldıktan bir süre sonra su almaya başladı. Yükünün fazlalığı nedeniyle dengesi bozulan lastik botun batma tehlikesi oluşması üzerine kaçaklar, cep telefonuyla ulaştıkları Sahil Güvenlik ekibinden yardım istedi. Botla devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekibi, bölgeye sevk edildi. Batmak üzere olan bottaki 19\'u çocuk, 9\'u kadın toplam 48 Suriyeli kaçak kurtarıldı. Yasa dışı yollardan İstanköy Adası\'na geçmeye çalıştıkları belirlenen kaçaklar, Sahil Güvenlik botuna alınıp, Bodrum Limanı\'na getirildi. Burada çay ve kahvaltı ikram edilen kaçakların sağlık kontrolleri yapıldı.
\'ÖLÜMDEN DÖNDÜK\'
Kurtarılan kaçaklar arasında bulunan elektrik teknikeri Akif Surcani (34), \"Eşim ve 2 çocuğumla önce İstanköy Adası\'na oradan da İtalya\'ya gidebilmek için umut yolculuğuna çıkmıştık. Yetişkinler için kişi başı 2 bin dolar, çocuklar için ise 1000 dolar verdiğimiz insan kaçakçılığı organizatörlerinin temin ettiği lastik bot eski çıktı. Denize açıldıktan bir süre sonra su almaya başladı. Botta büyük heyecan yaşandı. Sahil Güvenlik\'i aradık. 10 dakikada bize ulaşıp, kurtardılar. Ölümden döndük\" dedi.
BOTTA YER KALMAYINCA 15 KİŞİ BİNEMEMİŞ
Aspat mevkisinden yürüyerek, kara yoluna çıkan ve buradan belediye denetimli minibüslere binip, Bodrum ilçe merkezine dönen 15 kişilik Suriyeli grubun ise botta yer kalmayınca, diğer kaçaklarla \'umut yolculuğu\'na çıkamadığı belirlendi. Sahilde, kaçaklardan geri otomobil aküsü, ayak pompası, şambrel ve can simidi kaldı.

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