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Yaşam

Style İslam Türkiye'de

İslami mesaj veren kıyafetleriyle ilgi çeken ’Style İslam’ ürünleri Türkiye’de de satılıyor.

26 Şubat 2009 02:00

‘Peygamberimi seviyorum’, ‘Namaz insanları bir arada tutar’, ya da ‘Dua müminin silahıdır’ gibi islami mesaj veren kıyafetleriyle ilgi çeken ’Style İslam’ ürünleri Türkiye’de de satılıyor.

Style İslam’ın, Türkiye distribütörü Cem Bayrakçı amaclarının, “İnançlı gençlerin de kendi sloganlarıyla gezebilmelerini sağlamak ve onları bilinçlendirmek” olduğunu söyledi. Style İslam markası, günlük dilde popüler olarak kullanılan birçok sloganı da dini mesajlara çeviriyor. Örneğin “Doğuştan Fenerli” ya da “Doğuştan Fanatik” sözü “Doğuştan Müslüman” şeklinde ya da “Savaşma Seviş” sözü “Sevgi atın Bomba değil” şeklinde değiştirilmiş.

Cem Bayrakçı İsrail’in Gazze’ye düzenlediği operasyonun ardından “Gazze katliamına son!” baskılı t-shirt’lerin satışında patlama yaşandığını söyledi.

Avrupa’da geçtiğimiz yıllarda büyük tepki alan karikatür krizlerinin ardından başta İngiltere olmak üzere Avrupa’nın birçok ülkesindeki Müslümanlar “Peygamberimi Seviyorum” T-shirtleri giyerek kararı protesto etmişti.

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