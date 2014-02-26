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STV'nin Şefkat Tepe'sine karşı TRT'nin Kızılelma'sı

Son günlerde sahneleriyle gündem olan Samanyolu'nun Şefkat Tepe dizisinden sonra TRT'nin 'paralel devlet' göndermesi yapan Kızılelma dizisi tartışmaya yol açtı

26 Şubat 2014 17:49

Fethullah Gülen cemaatinin yayın organı olarak nitelenen Samanyolu TV’nin tartışma ve eleştirilere konu olan dizisi Şefkat Tepe ile TRT’nin MİT'i konu alan dizisi Kızılelma "güncel siyaseti” dizilere aktarma yarışına girdiler.

Samanyolu TV’de yayımlanan Şefkat Tepesi dizisinin son yayınlanan 140. bölümünde "Gülen cemaatini yok etmek için harekete geçen 'Karar Kurulu' üyelerinin, montaj yapılmış ses kayıtları ile cemaatin nasıl yıpratılacağını" konuşuyorlar.

Buna karşılık devletin televizyon kanallarından TRT’de yayımlanan ve Osman Sınav'ın yapımcılığını üstlendiği Kızılelma dizisinin bu akşam yayınlanacak bölümünde MİT ajanı Murad, MİT Müsteşarı ile buluşmasında Gülen cemaatini kast ederek "devlete sızmış paralel örgütün komplo hazırlığından" söz ediyor ve hedefin Başbakan olduğunu açıklıyor. MİT ajanı Murad, MİT Müsteşarı'nın şaşkın bakışları arasında bu kez isim vererek ekliyor: "Hedef Recep Tayyip Erdoğan…"

İşte Şefkat Tepe'de "montajlı ses kaydı göndermesi" yapılan o bölüm:

İşte Kızılelma dizisinin bu akşam yayınlanacak bölümündeki “Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik komplo” ile ilgili sahne:

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