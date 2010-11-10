-STUTTGART'TA TÜRK-ALMAN FİLM GÜNLERİ BERLİN (A.A) - 10.11.2010 - Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinin Stuttgart kentinde, 25 Kasım - 1 Aralık 2010 tarihleri arasında Türk-Alman Film Günleri düzenlenecek. Stuttgart Türk-Alman Forumu ile Arthaus Filmtheater'in ortaklaşa hazırladığı Türk-Alman Film Günleri, bu yıl Delphi Arthaus Sinemasında yapılacak. Açılışı 25 Kasımda Türk yönetmen Pelin Esmer'in ödüllü filmi "11'e 10 kala" adlı filmi ile yapılacak olan Türk-Alman Film Günlerirde, İnan Temelkuran'ın "Bornova Bornova", Reha Erdem'in "Kosmos", Semih Kaplanoğlu'nun bu yıl Berlin Film Festivalinde "Altın Ayı" ödülünü kazanan filmi "Bal", Miraz Bezar'ın "Min Dit - Ben Gördüm", Selda Çiçek'in "İncir Çekirdeği" ve Zülfü Livaneli'nin "Veda" adlı filmleri gösterilecek. "Kalimera Deutschland - Merhaba Almanya" sloganıyla bu yıl Türk ve Yunan filmlerine ağırlık verilen film günleri çerçevesinde, "Kaptan Kemal" ve "Bulutları Beklerken" adlı filmlerin yanı sıra birçok ülkede ödül kazanmış "Bir Tutam Baharat" adlı film de izleyici ile buluşacak. Müzik ile sinemanın buluşması olarak gösterilen eserler arasında da Nezih Ünen'in 5 yılda tamamladığı "Anadolu'nun Kayıp Şarkıları" ve Fatih Akın'ın "İstanbul Hatırası - Köprüyü Geçmek" adlı filmler bulunuyor. Film günleri çerçevesinde sinemaseverler, Türk-Alman projelerini 2 farklı belgesel aracılığıyla tanıma imkanı bulacak.