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Dünya
Deutsche Welle

Stuttgart'ta dizel motorlu araçlara yasak

Stuttgart İdari Mahkemesi yıl başından itibaren eyalet merkezinde dizel motorlu araçların trafiğe çıkmasının yasaklanmasına karar verdi.

28 Temmuz 2017 17:28

Stuttgart İdari Mahkemesi Stuttgart kentinde dizel motorlu araçların kullanılmasının en kısa zamanda yasaklanmasına hükmetti. Mahkeme Alman Çevreyi Koruma örgütünün dizel motorlu araçları yasaklatma talebini haklı buldu. Karara göre 1 Ocak 2018'den itibaren Baden-Württemberg eyalet başkentinde dizel motorlu araçlar trafiğe çıkamayacak. Temyiz yolunun açık olduğuna da mahkeme kararında yer verildi.

Karar gerekçesinde dizel araçların yasaklanmasının sağlığa zararlı nitrik oksit emisyonuna karşı korunma açısından gerekli olduğu ve dizel motorların emisyon azaltıcı önlemlerle takviye edilmesinin aynı sonucu vermeyeceği belirtildi. Mahkeme insan sağlığının korunmasının mülkiyet hakkının ve dizel motorlu araç sahiplerinin hareket serbestisinin korunmasından daha önemli olduğuna hükmetti.

Dizel teknolojisinin sonu olabilir

Alman Çevreyi Koruma örgütü 2015 yılında havadaki nitrik oksit miktarının bütün ölçüm noktalarında izin verilen miktarın bir katına kadar yüksek çıktığı ve zehirli gaz miktarının ancak dizel motorlu araçların trafikten men edilmesiyle azaltılabileceği gerekçesiyle Baden-Württemberg eyaletine dava açmıştı.

Örgüt Düsseldorf kentinde de mahkeme tarafından haklı bulunmuş ve karar bir üst mahkemeye havale edilmişti. Örgüt başkanı Resch İdari Mahkeme kararının önümüzdeki hafta hükümet ve şirket temsilcilerinin katılacağı Berlin'deki 'dizel zirvesinde' dikkate alınacağı umudunda olduklarını söyledi.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, afp, dpa/AG, BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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