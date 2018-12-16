Stuttgart'ın kaptanı Gentner'in babası statta hayatını kaybetti

Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ın kaptanı Christian Gentner'in babası, takımın Hertha Berlin'i 2-1 yendiği maçın ardından statta hayatını kaybetti.

Açıklamada, kulübün "Herbert Gentner'in ölümünün yasını tuttuğu ve bu zorlu dönemde düşüncelerinin tamamen Gentner ailesiyle birlikte olduğu" belirtildi.

Gentner'in locadan maçı izleyen babasının yığılıp kaldığı haberini almasının ardından, kutlamaları yarıda bırakıp bu bölgeye koştuğu ancak müdahalede bulunan sağlık ekiplerinin Herbert Gentner'i yaşama döndüremediği kaydedildi.

Orta sahada oynayan 33 yaşındaki Gentner, maçta 90 dakika forma giymiş ve Mario Gomez'in galibiyeti getiren golünde asisti yapmıştı.

Hertha Berlin'in Max Mittelstadt'ın ayağından bulduğu ilk golün ardından beraberliği getiren golü de Gomez atmıştı.