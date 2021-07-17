Stuttgart teknik direktöründen Ömer Faruk açıklaması: Bu seviyede bir oyuncuyu bedelsiz kadromuza katabildiğimiz için çok gururluyuz

Stuttgart'a transfer olan Ömer Faruk Beyaz için övgüler yağdıran teknik direktör Pellegrino Matarazzo, "Çok talibi olmasına rağmen bu seviyede bir oyuncuyu bedelsiz kadromuza katabildiğimiz için çok mutlu ve gururluyuz" dedi.

Fenerbahçe ile sözleşme uzatmayarak Bundesliga 2 ekiplerinden Stuttgart'a transfer olan Ömer Faruk Beyaz yeni takımında göze girmeyi başardı.

Sarı-Lacivertli kulübün altyapısından yetişen ve gelecek vadeden futbolcular arasında yer alan Ömer Faruk Beyaz'a Stuttgart teknik direktörü Pellegrino Matarazzo övgüler yağdırdı.

Alman ekibinin çıktığı 3 hazırlık maçında kırk beşer dakika süre alan genç oyuncu için Matarazzo, "17 yaşındaki oyuncunun vücuduna göre çok iyi fiziği var. Topa hakim olması ve nasıl kullanması gerektiğini biliyor. Ayakları hızlı ve olumsuzluklarla nasıl baş edeceğini biliyor. Büyük potansiyeli var" diye konuştu.

Stuttgart Sportif Direktör Sven Mislintat, Fenerbahçe'nin kontrat teklifini kabul etmeyerek Alman ekibine Ömer Faruk Beyaz'ın bedava kadroya katılmasının kendileri için çok iyi olduğunu belirtti. Mislintat, "Avrupa'da en çok dikkat çeken oyunculardan biriydi, sıra dışı bir yetenek. Çok talibi olmasına rağmen bu seviyede bir oyuncuyu bedelsiz kadromuza katabildiğimiz için çok mutlu ve gururluyuz" ifadelerini kullandı.