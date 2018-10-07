Stuttgart Tayfun Korkut ile yollarını ayırdı

Almanya Birinci Futbol Ligi Bundesliga'da Hannover 96 ile oynadığı lig maçını 3-1 kaybeden Stuttgart'ta kötü gidişatın faturası teknik direktör Tayfun Korkut ve sportif yönetim kadrosuna kesildi.

Stuttgart kulübünden yapılan açıklamada Tayfun Korkut'un yanı sıra yardımcı antrenörler Ilja Aracic ve Steven Cherundolo'nun görevine son verildiği açıklandı. Stuttgart 7 hafta sonunda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgi ve 5 puanla ligin son sırasında bulunuyor.

Stuttgart kulübü yöneticilerinden Michael Reschke, basına yaptığı açıklamada "Bu sezon eksik kalan sportif gelişim ve olumsuz sonuçlar bu adımı atmamıza neden oldu" ifadesini kullandı. Korkut'un, takımı "çok zor bir durumdayken" istikrara kavuşturduğunu ve ligde kalmasını sağladığını belirten Reschke, Stuttgart kulübünün Korkut'a "müteşekkir olduğunu" ifade etti.

Stuttgart kulübü başkanı Wolfgang Dietrich de kararın kendileri açısından "son derece zor bir karar olduğunu" belirterek "Baş çalıştırıcı olarak Tayfun Korkut ile olumlu gelişimi sürdürebileceğimize inanıyorduk. Ne yazık ki bu olmadı" diye konuştu.

Stuttgart'ta, Tayfun Korkut'un yerine Schalke 04 ve Augsburg'un eski antrenörü Markus Weinzierl, en son RB Leipzig'i çalıştıran Ralph Hasenhüttl ve Hamburg'un eski çalıştırıcısı Markus Gisdol'un isimleri geçiyor.

1995 ile 2003 yılları arasında Türkiye Milli Futbol Takımı'nda da oynayan 44 yaşındaki Tayfun Korkut, Ocak ayı sonunda takımın çalıştırıcılığını Hannes Wolf'tan devralmış ve geçen sezon Stuttgart'ın ligde kalmasını sağlamıştı. Takımın bu sezon takviyelere rağmen başarısız kalması ise şaşırtıcı olmuştu.

SID / EC, ÇÖ

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