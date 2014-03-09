Stuttgart mücadelesinin karşılığını alamadı



Bundesliga’nın 24’üncü haftasında Stuttgart lig sonuncusu Eintracht Braunschweig’ı konuk etti. Stuttgart, şiddetle puana ihtiyacı olduğu ve mutlak 3 puan parolasıyla çıktığı maçın her saniyesinde çalıştı, savaştı ancak 90 dakika sonunda yine istediğini alamadı. Ev sahibi takım son haftalarda olduğu gibi yine maçın bitimine kısa süre kala yediği golle sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.

Braunschweig 24’üncü dakikada Jan Hochscheidt ile öne geçti. Mücadeleyi bırakmayan Stuttgart Alexandru Maxim (30.) ve Martin Harnik’in golleriyle (35.) maçı ilk yarıda lehine çevirdi. Hatta kırmızı-beyazlılar ikinci yarının başlarında farkı artırma fırsatını da yakaladı. Ancak kazanılan penaltıda Christian Gentner topu Braunschweig kalecisi Daniel Davari’ye nişanladı (52). Ve son haftalarda sık sık olduğu gibi Stuttgart yine bitime kısa süre kala yediği bir golle galibiyeti kaçırdı. Kullanılan bir korner vuruşunda Braunschweiglı Ermin Bicakcic, yakın mesafeden topu ağlara yollayarak maçın 2-2’lik skorunu belirledi.

Scheider'in yerine Huub Stevens

Sekiz haftalık yenilgi serisinin ardından ilk kez puan yüzü gören Stuttgart'ta bu sonuç teknik direktör Thomas Schneider'i kurtarmaya yetmedi. Kulübün resmi internet sitesinde bugün (09.03.2014) yapılan açıklamada Schneider’in görevine son verildiği duyuruldu.

Stuttgart'ta teknik direktörlük görevine Huub Stevens getirildi. Hollandalı teknik adamın pazartesi günü takımla ilk antrenmana çıkacağı ve önümüzdeki cumartesi günü Werder Bremen ile deplasmanda oynanacak maçta Stuttgart’ın başında olacağı ifade edildi. Son olarak Yunan ekibi PAOK'u çalıştıran tecrübeli teknik adam Bundesliga'da 2011-2012 sezonunda Schalke'nin başındaydı.

Wolfsburg, Bayern'e sadece 1 saat dayanabildi

Lider Bayern Münih, haftalar sonra Wolfsburg deplasmanında kendisine zorlu bir rakip buldu. Ancak sadece maçın ilk 1 saatinde. ‘Kurtlar’ sahasında ağırladığı güçlü rakibi karşısında başa baş mücadele verdi hatta öne de geçti. Brezilyalı Naldo, ceza alanı içine yapılan ortada topa David Alaba’dan önce ayağını uzatarak skoru 1-0’a getirdi (17.). Ancak Bayern, Wolfsburg ceza alanı içinde yaşanan bir karambolde Xherdan Shaqiri ile beraberliği yeniden sağladı (26.). Maça Wolfsburg iyi başlasa da ikinci yarıda Thomas Müller (63./78.), Mario Mandzukic (66./80.) ve Franck Ribery (71.)’nin golleriyle farkı bulan ve rakip filelere 20 dakika içinde 5 gol yollayan konuk Bayern oldu. Böylece maçın 6-1’lik skoru ortaya çıktı. Bir önceki hafta Hoffenheim deplasmanında 6 gol yiyen Wolfsburg, bu hafta da evinde 6 golle teslim oldu. Teknik direktör Dieter Hecking'in savunmaya acilen önlem alması şart.

Son haftaların sıkıntıda olan bir başka ekibi Bayer Leverkusen, ligde üç hafta üst üste aldığı yenilgilerin ardından Hannover 96 deplasmanında da 1-1’lik skordan öteye geçemedi. Maçın başlamasından kısa süre sonra Leverkusen kalecisi Bernd Leno, Hannoverli Szabolcs Huszti’nin penaltı vuruşunda gole izin vermedi (5.). Leno bu sezon beşinci kez penaltı kurtardı. Kırmızı-siyahlılar ilk yarım saat dolmadan Gonzalo Castro’nun golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti. Ancak kısa süre sonra Castro’nun hatasında Artjoms Rudnevs Hannover 96’ya beraberliği getirdi (33.) ve maç 1-1 sona erdi. Üst üste altıncı resmi maçından galibiyet alamadan ayrılan Leverkusen yine de puan cetvelinin Şampiyonlar Ligi sırasında tutunurken Tayfun Korkut yönetimindeki Hannover 96’nın ligdeki galibiyet hasreti 5 haftaya çıktı.

Schalke 4'üncülükteki yerini sağlamlaştırdı

24’üncü haftada Hoffenheim’ı 4-0 yenen Schalke, üçüncü sıradaki Bayer Leverkusen ile puanını eşitledi. Mavi-beyazlılar Klaas-Jan Huntelaar’ın golleriyle yarım saat dolmadan iki farklı üstünlüğü yakaladı (6./29.). Ancak Hollandalı yıldız gerçek bir hat-trick yapma fırsatını kullanamadı. Zira kazanılan penaltıda vuruşu kötü kullanan Huntelaar topu Hoffenheim kalecisi Koen Casteels'e teslim etti (33.). İkinci yarıda da etkili görünen Schalke Chinedu Obasi ile farkı 3’e yükseltti (55.). Ardından yine Huntelaar, maçın 4-0’lık skorunu belirledi (79.). Mavi-beyazlılar lig beşincisi Wolfsburg’a beş puan fark yaptı.

Borussia Mönchengladbach hâlâ bu yıl alacağı ilk galibiyeti bekliyor. Augsburg’u konuk eden ‘Taylar’ erken bulduğu bir golle 1-0 öne geçmesine rağmen rakibine 2-1 yenilmekten kurtulamadı. Konuk Augsburg, Gladbachlı Raffael’in golüne (5.) Halil Altıntop’un akıl dolu vuruşu (35.) ve Tobias Werner’in bitime 9 dakika kala attığı gollerle karşılık verdi (81.).

Hamburg'dan beraberlik, Bremen'den hayati galibiyet

Haftanın alt sıraları ilgilendiren önemli maçında Hamburg Eintracht Frankfurt’u konuk ettiği maçta 1-1’lik skorla 1 puana razı oldu. Zira kuzey Almanya ekibi Jansen, Lasogga, Rajkovic, van der Vaart gibi birçok önemli oyuncusunun sakatlığı nedeniyle forma giyemediği maçta geriye düşmesine rağmen mücadeleyi bırakmayarak beraberliği sağladı. Eintracht Frankfurt Alexander Madlung ile öne geçerken (29.) Hamburg bu gole Hakan Çalhanoğlu’nun penaltı golüyle karşılık verdi (72.). Türk milli oyuncu başarılı futboluyla takımının puan almasında önemli rol oynadı.

Werder Bremen, ligde kalma mücadelesinde çok önemli bir adım atarken, Nürnberg’i tehlikeli bölgede bıraktı. Bremen çekişmeli geçen maçta rakibini Franco di Santos (40.) ve Philipp Bargfrede’nin (68.) golleriyle yendi. Maçın enteresan anlarından biri hakemin verdiği penaltı kararını geri almasıydı. 75’inci dakikada Bremen kaptanı Aaron Hunt’ın Nürnberg ceza alanı içinde yerde kalmasıyla Manuel Gräfe penaltıya hükmetti. Ancak kaptan Hunt’ın pozisyonda faul olmadığını ifade etmesiyle maçın hakemi kararını geri aldı ve oyun hakem atışıyla devam etti. Werder Bremen bu sonuçla düşme hattından 8 puan uzaklaşarak 11’inciliğe çıktı ve rahat bir nefes aldı. Nürnberg ise 14’üncü sırada kaldı.

Dortmund’a farkı açma fırsatı

24'üncü hafta bugün (09.03.2014) yapılacak iki maçla tamamlanacak. TSİ 16:30’da Borussia Dortmund, Freiburg deplasmanına çıkarken, TSİ 18:30’da başlayacak olan maçta Mainz Herha Berlin’i konuk edecek. Puan cetvelinin ikinci sırasındaki Borussia Dortmund bugün kazanması halinde takipçileri Bayer Leverkusen ve Schalke’ye 4 puan fark yapacak.